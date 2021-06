Bravo Andreja Leški: osvojila srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu

Največji uspehi:

- 2. mesto svetovno prvenstvo Budimpešta 2021

- 3. mesto evropsko prvenstvo Lizbona 2021

- 1. mesto grand slam Düsseldorf 2018

- 1. mesto grand prix Marakeš 2019

- 1. mesto grand prix Agadir 2018

- 2. mesto grand slam Taškent 2021

- 2. mesto grand slam Tel Aviv 2021

- 2. mesto grand slam Abu Dabi 2018

- 2. mesto grand slam Baku 2017

- 3. mesto masters Doha 2021

- 3. mesto grand slam Düsseldorf 2019

- 3. mesto grand slam Pariz 2019

- 3. mesto grand prix Budimpešta 2018

- 3. mesto grand prix Taškent 2018

- 3. mesto grand prix Tbilisi 2017

- 3. mesto grand prix Taškent 2016

- 3. mesto grand prix Ulan Bator 2016

- 3. mesto MSP 2015

- 2. mesto MEP 2016

- 3. mesto MEP 2014

Judoistkaje na svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 63 kilogramov in s tem največji uspeh v karieri. V velikem finalu jo je ugnala štirikratna svetovna prvakinja in prva nosilka FrancozinjaV izenačenem dvoboju je osemindvajsetletna Francozinja spretno odgovorila na napad štiri leta mlajše tekmovalke ljubljanskega Bežigrada minuto pred koncem, v protinapadu najprej dosegla vazari, akcijo pa nato nadaljevala v končni prijem za predčasen konec borbe in peto zlato na SP.Na tekmi manjka olimpijska prvakinja, ki se pripravlja za nastop v Tokiu.