Planica 2022: Orli po prvi seriji v vodstvu

Po včerajšnjem sanjskem dnevu v prepolni dolini pod Poncami, ko so se na prva štiri mesta uvrstili slovenski orli, je danes na vrsti ekipna tekma smučarskih skakalcev. Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so favoriti za zmago na planiški velikanki. Tekma se je začela ob 9.45.

Žiga Jelar je v prvem skoku poletel 224 metrov, Peter Prevc 226, Timi Zajc 240,5 metra, Anže Lanišek pa 222,5. Po prvi seriji vodi slovenski četverec, ki ima 15,6 točke prednosti pred Norvežani.

Po uradnih podatkih se je danes v Planici zbralo 20 tisoč gledalcev.

Žiga Jelar, Peter Prevc in Anže Lanišek, prvi trije na tekmi v Planici, 25. marec 2022. FOTO: Matej Družnik

Boj za pokal narodov

Z izjemnimi predstavami bi se lahko slovenski skakalci vmešali v boj za zmago v pokalu narodov. Po petkovem uspehu so namreč prehiteli Norveško. Nemci na drugem mestu imajo pred našimi orli le 39 točk prednosti, Avstrijci pa 294. Glede na to, da so imeli Avstrijci pred petkovim slovenskim slavjem kar 694 točk prednosti, lahko našim skakalcem z izjemnimi nastopi danes in v nedeljo uspe priti na sam vrh.