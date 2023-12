Bo hitrost Slovenk dovolj za zmago na uvodu mundiala? Danes bo vse jasno

Od slovenskih rokometašic smo že vajeni, da zmagovito odprejo velika tekmovanja. Na lanskem domačem euru so ugnale poznejše finalistke iz Danske, leto prej so na SP v Španiji vzele mero Črni gori. Na SP 2019 na Japonskem so uvodoma presenetile kasnejše prvakinje iz Nizozemske, leta 2017 jim je uspelo enako proti šampionkam iz Francije. A vselej je zatem sledil poraz in ponovitvi scenarija se bo želela izogniti reprezentanca Dragana Adžića, ko se bo danes ob 15.30 v Stavangerju pomerila z močno Angolo na mundialu treh skandinavskih držav.

Zmaga nad Islandijo (30:24) je bila dobrodošla, a ji lahko tudi malce pogledamo v zobe. Slovenke so začele odlično, nato obupno, na koncu pa le strle oreh žilavih povabljenk na SP. Desetminutnega mrka si proti Angoli, afriški prvakinji, pač ne bo smela privoščiti. Tudi ne 15 tehničnih napak, večinoma nevsiljenih.

Slovenija lovi vstopnico za olimpijske kvalifikacije, Angola že ima zagotovljeno mesto v Parizu 2024, toda ne gre se zanašati, da Afričanke iz nekdanje portugalske kolonije, v kateri je ženski rokomet paradni šport, ne bodo stoodstotno motivirane. Na prvi tekmi so le za gol izgubile proti Franciji, točko proti olimpijskim prvakinjam jim je preprečila vratnica po strelu Isabel Guialo.

Slabe izkušnje

Slovenija nima najboljših izkušenj z Angolo. Na svetovnih prvenstvih sta se pomerili štirikrat. Nazadnje v Španiji je bilo 25:25, pred tem so Slovenke leta 2019 izgubile z visokih 24:33, dve leti prej pa zmagale z 32:25. Najbolj boleč poraz pa je bil leta 2005 v Rusiji, kjer je Slovenija po presenetljivih 27:28 izpadla.

»Zelo smo si želele zmago. Po dvoboju smo težko zaspale, misli so bile pozitivne. Prva tekma je vedno najtežja, prebile smo led in menim, da je bila dobra popotnica za Angolo,« je bila optimistična Nataša Ljepoja, ki je proti Islandiji odigrala najboljšo tekmo v reprezentanci, bila je nezgrešljiva (strel 8:8) v napadu in steber obrambe. »Angola je precej višja od nas, zato bomo morale izkoristiti našo hitrost,« je dodala Celjanka.