Bavarski stroj počasen za Kyliana Mbappéja

Bayern in Paris Saint-Germain sta v prvi četrtfinalni tekmi nogometne lige prvakov uprizorila eno od najspektakularnejših bitk, začinjeno s petimi goli, številnimi priložnostmi, bravuroznimi potezami in tudi spodrsljaji. Razpletla se je z zmago lanskega poraženca v finalu s 3:2 (Eric Maxim Choupo-Moting 37., Thomas Müller 60.; Kylian Mbappé 3., 68., Marquinhos 28.). Toda PSG in Chelsea, ki je v Sevilli z 2:0 (Mason Mount 32., Ben Chilwell 85.) premagal Porto, sta le zmagovalca prvih polčasov. Povratni tekmi bosta v torek. Razburljiv dvoboj spretnih atletov z rekvizitom v nogah ni dopuščal niti sekunde pogleda od televizijskega zaslona. Kot da bi ga spisali najboljši scenaristi oziroma oblikovalci javnega mnenja, ki poskušajo od oglaševalcev iztrgati še zadnji cent. Nobenega dvoma ni več, vprašanje o tekmovalni vznemirljivosti in spektakularnosti nove »superevropske lige«, ki si ga je zastavil in nanj tudi takoj odgovoril španski športni dnevnik Marca, sploh ni več tema. Takšne nogometne tekme in takšne predstave mojstrov, kot so Kylian Mbappé, Joshua Kimmich, Neymar, Kingsley Coman ... lahko samo še okrepijo navijaško občinstvo pred TV-zasloni in, ko bo to mogoče, do zadnjega kotička napolnijo največje nogometne arene.

Navas blestel v pariških vratih

Bayern je izgubil domala perfektno tekmo. Resnici na ljubo, s prvim golom vročega Mbappéja v 149. sekundi je tekma dobila raketni pogon in zašla z začrtane taktične poti. Oziroma Parižani so takoj dobili, kar so želeli. Le da so trpeli kot že dolgo ne. Bayernov stroj je deloval tako močno, močneje kot Guardiolova Barcelona ali Zidanov Real v obdobjih njunih zmag v ligi prvakov. »To je bila nora tekma. Zabiti bi morali najmanj šest golov,« je bil osupel igralec pod povečalom Eric Maxim Choupo-Moting, Bayernov rezervist za poškodovanega bombarderja Roberta Lewandowskega, ki ga ne bo tudi v torek v Parizu. Nekdanji Parižan je dostojno zamenjal Poljaka in se ni zmotil. Trener Bavarcev Hans Flick je bil še bolj podroben. »PSG je zabil tri gole iz nekaj priložnosti, mi pa iz številnih premalo,« je povedal in ohranil pozitivno držo.

Neymar kralj med podajalci

PSG je preživel fronto in obstreljevanje bolje kot francoski vojaki na obrambni Maginotovi liniji. Kar 31 projektilov so sprožili Bavarci proti francoskim vratom, v katerih je čaral Kostaričan Keylor Navas. Deset obramb je zbral. Kako je sploh mogoče, da lahko pobegneš iz objema tako skrbno atletsko in po znanju odlično selekcioniranemu Bayernu? To zmore le PSG ali njegova virtuoza, neulovljivi sprinter, strelec dveh golov Kylian Mbappé in najboljši nogometaš na svetu, enkrat na teden na leto, kot je bila slikovita Marca, Neymar. Brazilec se je brzdal in držal taktičnih navodil kot še nikoli doslej ter z odličnima asistencama, skupno jih ima že 25 in je na vrhu lestvice podajalcev v zgodovini LP, spremenil potek igre. V njej je pri pariškem vodstvu z 2:0 že v 30. minuti plačal davek strelec drugega gola, dotlej odlični steber obrambe Marquinhos. Sloviti športni dnevnik L'Equipe še ni bil evforičen. Zmago v »prvem polčasu« münchensko-pariške bitke je označil kot »po okusu«, Mbappéju in Navasu pa dal oceno 9. Dvaindvajsetletni Mbappé, ki je že v osmini finala Barceloni napolnil mrežo s štirimi gol, je pri osmih golih v ligi prvakov v tej sezoni, dva več je zabil drugi mladenič, dve leti mlajši Norvežan Erling Håland. Mbappé je v LP odigral 44 tekem in dosegel 29 golov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: