Bagnaia dvojni junak v Portimau

Francesco Bagnaia (Ducati) ni le lanski svetovni prvak v elitnem motociklističnem razredu motoGP, po letošnji spremembi tekmovalnega sporeda je tudi prvi, ki je proslavil dve zmagi v enem koncu tedna. Na veliki nagradi Portugalske je bil najprej najhitrejši v novosti svetovnega prvenstva, sprinterski preizkušnji, nato pa še na klasični dirki. Na prvi postaji sezoni je tako osvojil maksimalnih 37 točk, 12 več od najbližjega zasledovalca Mavericka Viñalesa (Aprilia), ki je bil peti v soboto in drugi v nedeljo.

Sezona se ni dobro začela za Eneo Bastianinija (Ducati), tretjega v lanski skupni razvrstitvi, saj si je na sprintu zlomil lopatico. Nedeljska dirka pa se je hitro končala za večkratnega šampiona Marca Marqueza (Honda), najuspešnejšega v kvalifikacijah, in domačina Miguela Oliveiro (Aprilia RNF). Po trčenju v tretjem krogu sta morala predčasno s proge, Portugalca pa so prepeljali na pregled v bolnišnico. Bagnaia se je medtem na najboljši možni način lotil obrambe naslova. Italijan je odbil vse napade Viñalesa, ki je slednjič zaostal za 687 tisočink sekunde, tretji je bil Marco Bezzecchi (VR47 Ducati, + 2,726), lanski podprvak in šampion 2021 Fabio Quartararo se je na yamahi moral zadovoljiti z 8. mestom.

VN Portugalske se je vpisala v zgodovino motoGP s prvo sprintersko dirko na polovični razdalji in za polovično število točk za prvo deveterico. Tudi na njej je bil neulovljiv Bagnaia, drugi je bil Španec Jorge Martin (Pramac Ducati), tretji pa njegov rojak Marc Marquez. »Všeč mi je novi format, užival sem. Pozna se, da smo v soboto dirkali le 12 krogov, a sem na koncu izkoristil moč, vedel sem, da ima Martin drugačno taktiko. Vsekakor je bilo zabavno. V nedeljo smo se morali vnovič navaditi na običajno dolgo dirko. A šlo je odlično, vsekakor sem zelo zadovoljen, da sem sezono začel tako dobro,« je razplet ocenil Bagnaia.