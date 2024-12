Avstrijski izpit novega rodu

Tradicija (občasno) nekaj velja. Ker je rokomet po rezultatski uspešnosti skandinavski šport, je že tudi koledarsko navada, da se velika tekmovanja za moške in ženske igrajo v zimskih mesecih. Letošnje evropsko prvenstvo za rokometašice se odvija v Avstriji in Švici, ki sta že tako ali tako zimskošportni, da sta dve skupini uvodnega dela tekmovanja v Debrecenu, pa tudi ne preseneča, rokomet je madžarski »državni« šport.

Slovenska izbrana vrsta se je po 11., predzadnjem mestu na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu, močno pomladila. Uvod EP v skupini E oddeluje v Innsbrucku, po pričakovanem porazu s favorizirano Norveško, pa je v svojem drugem nastopu s 37:24 (18:10) odpravila Slovaško. Za preboj v glavni del prvenstva oziroma za nadaljevanje bojev na Dunaju bo danes ob 18. uri proti gostiteljici Avstriji zadostovala že točka za končno drugo mesto v skupini. Selektor Dragan Adžić tako po klubskem trenerskem brodolomu pri Krimu Mercatorju s slovensko reprezentanco uspešno pluje po starocelinskem morju. A dan resnice bo prav današnji proti Avstrijkam, ki imajo v svojih vrstah močan slovanski igralski pridih. Proti Slovakinjam sta bili najbolj učinkoviti Tjaša Stanko z devetimi in Ana Abina s sedmimi goli, vratarka Maja Vojnovič je zbrala deset obramb.

Fenomenalen odziv

»Tekma nam je dala ogromno. Za veliko večino novega rodu naših deklet je bil to prvi obračun, na katerem so bile favoritinje in pod pritiskom, da ga morajo dobiti. A odzvale so se fenomenalno, izjemno sem zadovoljen s prikazano predstavo celotne ekipe. Verjamem, da bomo tudi po tekmi z Avstrijo ostali nasmejani kot do sedaj,« je po slovaškem obračunu razmišljal selektor Adžič.

Verjamem, da bomo tudi po tekmi z Avstrijo ostali nasmejani kot do sedaj.

Z Avstrijkami se je Slovenija nazadnje srečala pred letom dni na svetovnem prvenstvu, zmagala je z 32:27. »Edina očitna stvar je, da se igra Avstrijk spreminja. Imajo zelo dobre igralke v zunanji vrsti, ki jih bo težko ustavljati,« je dejala kapetanka Stankova. »Gre za dobro ekipo, ki je v zadnjih letih v vzponu. Velik plus za Avstrijke je tudi to, da igrajo doma. Na zunanjih položajih imajo na voljo širok izbor. Morali se bomo zelo dobro pripraviti, da bomo vzdržali takšen ritem. Potrebno bo igrati tudi 'z glavo',« pa je pripomnil pomočnik selektorja Jan Žbogar.