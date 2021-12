Atletico Madrid, Chelsea in PSG strašijo favorite

Danes bodo določili pare prvih izločilnih bojev v vseh treh Uefinih klubskih tekmovanjih, torej v ligi prvakov, evropski ligi in letos ustanovljeni konferenčni ligi. Navijači lahko pričakujejo spektakularno končnico, saj nogometni velikani ostajajo živi na vseh treh frontah. Sezona 2021/22 bo v marsičem zgodovinska, slovenski nogometaši bodo njen del tudi februarja in marca. Konferenčna liga je bila gotovo Uefin zadetek v polno, navsezadnje je imel nekaj (evrov) od tega tudi slovenski nogomet, ki ga je v družbi Tottenhama, Rennesa in Vitessa dostojno zastopal slovenski prvak Mura. Danes se bo na sedežu Uefe ob Ženevskem jezeru trlo radovednih pogledov z vse Evrope, četudi prek videopovezave – Uefa je namreč žreb izločilnih bojev prestavila iz Montreuxa v Nyon, pri čemer na plesu kroglic ne bo navzočih predstavnikov klubov. V bobnih bo rekordno veliko klubov, zato bo na trnih rekordno število nogometašev, funkcionarjev, navijačev in novinarjev.

Osrednji del dneva – žreb osmine finala lige prvakov – bo točno opoldne, žreb prvega izločilnega sita evropske lige uro pozneje in tako naprej. Kako močna in finančno sposobna nogometna konkurenca vlada na stari celini, pričajo podatki: tržna vrednost kadra v ligi prvakov je (bila) 14,3 milijarde evrov, tržna vrednost nogometašev v evropski ligi 8,6 milijarde evrov in tržna vrednost akterjev v konferenčni ligi 3,5 milijarde evrov. V ligi prvakov po tem merilu najvišje kotira Manchester City (1,1 milijarde), najdražji kader v evropski ligi ima po novem Barcelona (660 milijonov), v konferenčni ligi pa Murin tekmec Tottenham (700 milijonov). Potem ko je pandemija koronavirusa sprožila določene spremembe v igri, med drugim lahko trenerji po večini opravijo pet menjav na sleherni tekmi (v treh izmenah), je Uefa s sezono 2021/22 uvedla še eno novost: po 56 letih je odpravila t. i. pravilo o doseženih golih v gosteh. Za kaj gre? V primeru enake razlike v golih bo po novem sledil podaljšek dvakrat po 15 minut ne glede na število golov, doseženih v gosteh. Primer: po starem sistemu bi napredoval klub, ki bi dosegel več golov v gosteh – če bi npr. Olimpija doma premagala Juventus z 1:0, v gosteh pa izgubila z 1:2, bi napredovali Ljubljančani, ker so dosegli gol več v gosteh –, po novem sistemu bo sledil podaljšek in nato enajstmetrovke, če ne bi prišlo do spremembe v podaljšku.

Na finale računajo trije Slovenci

Prvič v zgodovini Uefe bodo na isti dan izžrebali pare končnice v treh klubskih tekmovanjih. Največ oči bo uprtih v najmočnejše nogometno tekmovanje na svetu – ligo prvakov. Žreb bo delno dirigiran: v osmini finala se ne moreta pomeriti kluba iz iste nogometne zveze (beri: države), prav tako se med seboj ne moreta pomeriti kluba, ki sta igrala v isti skupini rednega dela tekmovanja. Klubi iz bobna nosilcev (prvi boben) bodo igrali povratne tekme na svojih stadionih. Žreb 1/8 finala lige prvakov, boben 1: Ajax (Niz), Bayern (Nem), Real Madrid (Špa), Juventus (Ita), Manchester City, Manchester United, Liverpool (vsi Ang) in Lille (Fra); boben 2: Atletico Madrid, Villarreal (oba Špa), Benfica, Sporting (oba Por), Chelsea (Ang), Inter (Ita), PSG (Fra) in Salzburg (Avs). Prve tekme bodo 15./16. in 22./23. februarja, povratne tekme 8./9. in 15./16. marca. Žreb parov četrtfinala, polfinala in finala bo 18. marca, finale bo 28. maja na stadionu Gazprom Arena v Sankt Peterburgu. V boju za nastop v ruskih Benetkah ostajajo trije slovenski nogometaši – Jan Oblak (Atletico), Samir Handanović (Inter) in Benjamin Šeško (Salzburg). Sledil bo žreb v preostalih dveh tekmovanjih, pri čemer je treba poudariti novost. V prvem izločilnem situ evropske lige bodo igrali drugouvrščeni klubi iz evropske lige in tretjeuvrščeni klubi iz lige prvakov; zmagovalci skupin evropske lige že čakajo v 1/8 finala. Podobna logika velja tudi v konferenčni ligi. Evropska liga, boben 1 (drugouvrščene ekipe EL): Betis, Real Sociedad (oba Špa), Lazio, Napoli (oba Ita), Braga (Por), Dinamo Zagreb (Hrv), Olympiakos (Grč), Rangers (Ško); boben 2 (tretjeuvrščene ekipe iz LP): Atalanta (Ita), Barcelona, Sevilla (obe Špa), Dortmund, Leipzig (oba Nem), Porto (Por), Šerif (Mol), Zenit (Rus). Tekme bodo 17. in 24. februarja. Zmagovalci skupin EL: Lyon, Monaco (Fra), Spartak (Rus), Eintracht (Nem), Galatasaray (Tur), Crvena zvezda (Srb), Leverkusen (Nem), West Ham (Ang). Konferenčna liga, boben 1 (druge ekipe KL): Bodø/Glimt (Nor), Maccabi Tel Aviv (Izr), Paok (Grč), Partizan (Srb), Karabah (Aze), Randers (Dan), Slavija Praga (Češ); boben 2 (tretjeuvrščeni iz EL): Celtic (Ško), Fenerbahče (Tur), Leicester (Ang), Marseille (Fra), Midtjylland (Dan), PSV (Niz), Rapid (Avs), Sparta Praga (Češ). Tekme bodo 17. in 24. februarja. Zmagovalci skupin KL: Roma (Ita), Gent (Bel), Lask (Avs), AZ, Feyenoord (oba Niz), København (Dan), Rennes (Fra), Basel (Švi).