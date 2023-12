Angleža na samem vrhu

Angleži so v trinajsti izvedbi moderne različice elitnega turnirja v Londonu vendarle dočakali prvega domačega zmagovalca. To je postal 52-letni veteran Michael Adams, ki je svojo prednost iz prvega dela turnirja obdržal do konca in slavil s pol točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Irancem Mohamedom Tabatabejom.

Dolgoletna šahovska številka ena na Otoku je do prvega mesta prišel v zanj značilnem slogu, s katerim je v svojih najboljših letih krojil tudi svetovni vrh. S čvrsto in tehnično izpiljeno igro je s trenutki pravilno odmerjene napadalnosti ter prodornosti prišel do treh zmag, ob tem pa je edini na turnirju ostal neporažen.

Kanček sreče, ki je potrebna za najvišje dosežke, je dočakal v partiji šestega kroga proti Francozu Julesu Moussardu, ko se je uspel rešiti iz izgubljene pozicije in celo priti do cele točke. Zmago na domačem prizorišču je Adams označil za svoj rezultat kariere, ki ga dojema na povsem drugačnem način od številnih preteklih uspehov, do katerih je prišel na vrhuncu svojega tekmovalnega obdobja.

Domačini imajo veliko razlogov za zadovoljstvo tudi zaradi predstav njihovega mladega upa, komaj 14-letnega Shreyasa Royala. Z neustrašnimi predstavami in odličnim rezultatom je prišel do svoje druge norme za naslov velemojstra in tako več kot upravičil povabilo organizatorjev. Očitno je, da gre v njegovem primeru za vzhajajočo zvezdo, ki bržčas predstavlja prihodnost angleškega šaha.

šah

BELI NA POTEZI Moussard – Adams, London 2023. Eden ključnih trenutkov na turnirju. Beli bi svojo dobro igro lahko kronal s potezo 1.f4!, ki bi mu prinesla odločilno prednost. Namesto tega je odigral 1.De6, kar pa je velikanska napaka. Zakaj? REŠITEV: S potezo 1…Le7! se je črni ubranil in sam ostal z odločilno materialno prednostjo. Po njej je beli spoznal svojo napako in takoj priznal poraz.

Napad Indijcev

Tretje mesto sta si s točko zaostanka za zmagovalcem razdelila Ukrajinec Andrej Volokitin in Indijec Gukeš Domaradžu. Slednji je z rezultatom zagotovo nezadovoljen, saj je lovil samostojno prvo mesto in s tem uvrstitev na kandidatski turnir prek skupnega seštevka najboljših rezultatov vsega leta. Kljub temu pa bo imel do konca leta vsaj še eno priložnost, da v skupnem seštevku prehiti Nizozemca Aniša Girija. Indijski organizatorji so namreč v zelo kratkem času uspeli pripraviti superturnir osmerice, ki se v Čenaju začenja že jutri.

Na njem bosta glavna domača aduta Gukeš in Ardžun Erigaisi, ki lahko z dobrim rezultatom poskrbita, da bo domovina šaha poleg Ramešbabuja Pragnanande in Vidita Gudžratija dobila še tretjega udeleženca kandidatskega turnirja prihodnje leto. Kot vse kaže, pa bodo v Torontu s tremi predstavniki zagotovo zastopani Američani. Fabiano Caruana in Hikaru Nakamura sta že uvrščena, v igri za mesto po ratingu pa imata največ možnosti Wesley So in Lenier Dominguez.