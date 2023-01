Američani do zmage tudi brez LeBrona

Med olimpijskimi igrami v Tokiu je rokometni ponos ranil nekdanji podajalec v ameriškem nogometu Jay Cutler, ko je izjavil, da rokomet ni resen šport in da bi on ter zvezdnik lige NFL Patrick Mahomes in košarkar LeBron James sami osvojili zlato kolajno na olimpijskih igrah. Cutlerja je hitro umiril Luka Dončić in mu odgovoril, da je rokomet težek šport in da zahteva veliko znanja, o čemer se je prepričal tudi sam v otroških letih.

Američanom se obeta, da bodo kmalu bolje spoznali to igro, na letošnjem svetovnem prvenstvu so dosegli zgodovinsko zmago, ko so premagali Maročane s 28:27 in si praktično zagotovili nastop v glavnem delu. Na svojem krstnem mundialu so zmago že vpisali Belgijci, do prvega para točk v skupinskem delu pa je prišel tudi Iran z Veselinom Vujovićem.

Mednarodna rokometna zveza (IHF) si prizadeva za večjo razširjenost rokometa, zato je leta 2021 povečala število udeležencev na svetovnem prvenstvu s 24 na 32. Američani so na mundialih nastopili šestkrat, nazadnje leta 2001, ko so bili zadnji (24.). Do tekme z Marokom, ki jo je odločil naturalizirani hrvaški igralec Domagoj Sršen, je bil njihov izplen 25 tekem in 25 porazov z razliko v golih 337:778 (–441).

Zmaga v Jönköpingu je končala najdaljši niz porazov katere koli reprezentance na svetovnih prvenstvih in je napoved lepših časov ameriškega rokometa. Selektor je priznani švedski strokovnjak Robert Hedin, ki je nabral igralce iz vseh koncev in krajev. Le redki imajo anglosaški priimek. Ob Sršenu iz Metkovićev so bili med strelci Aboubakar Fofana iz francoskega Angersa, Alexandre Chan Blanco iz španske Cisne, Ian in Patrick Huetter (oba Bayer Dormagen, Nem), Samuel Hoddersen (Rodgau Nieder-Roden, Nem), Ty Reed in Andrew Donlin. Slednja sta edina, ki sta člana ameriških ekip, New York Athletic Club in San Francisco CalHeat. Vratar je Pal Merkovszky (Budai, Mad).

Kadar se Američani česa lotijo, mislijo resno. Z letošnjim letom naj bi se čez lužo začela liga z desetimi univerzitetnimi klubi, ki naj bi imeli zgleden proračun med tremi in petimi milijoni dolarjev, kar je precej več, kot ima denimo Celje Pivovarna Laško, ki igra v ligi prvakov. Obstaja zamisel, da bi rokometna liga, ki še nima imena, sodelovala s klubi iz NBA in NHL, in tako bi morda lahko nastala športna združenja, kot so FC Barcelona, PSG ...

LA 2028 že z močno zasedbo

Povsem jasno je, kakšen interes je za vsem skupaj. Los Angeles bo namreč leta 2028 gostil olimpijske igre in Američani želijo imeti takrat konkurenčno ekipo. »Za vse nas je bil to nepozaben dosežek. Bilo je težko nadzirati čustva. Ta zmaga nam je vlila samozavest in nam dokazala, da delamo prav,« je bil presrečen Fofana, čigar družina, ki izvira iz Slonokoščene obale, se je iz ZDA v Francijo preselila, ko je bil star osem let.

ZDA imajo najmlajšo ekipo med vsemi na tem SP, v povprečju so igralci stari 25,6 leta. »Rokomet je v ZDA v zadnjih letih v vzponu. Prej smo imeli le dva profesionalna igralca, zdaj si z rokometom kruh služi že polovica reprezentance,« je dejal Fofana, ki je bil s šestimi goli junak tekme z Marokom. Drugo tekmo so Američani izgubili s Hrvati (22:40).