Aleks, motiš se, storili ste ogromno

»Nič nismo opravili, razočarali smo sebe, svoje družine, navijače.« Besede Aleksa Vlaha po tekmi s Španijo ... Drugega strelca olimpijskega turnirja lahko razumemo, toliko bolj, ker vemo, da je zvezdnik Aalborga pred dvema mesecema za gol izgubil tudi v finalu lige prvakov. V Lillu se mu je zgodba ponovila dvakrat, prvič v polfinalu z Dansko. A ni imel prav, ko je osem izzivov Pariza 2024 dajal v nič. O tem se je prepričal sinoči na sprejemu na Kongresnem trgu, kjer so navijači rokometašem dali ovacije za prikazano. Kot da bi imeli okrog vratov žlahtno kovino.

Četrto mesto je kruto, a je še vedno odličen rezultat. Pred tem je bila rokometna reprezentanca osma, enajsta in šesta, ta olimpijski turnir pa je bil najmočnejši doslej. Težko je reči, da je to največji uspeh našega rokometa. Slovenci so bili srebrni na domačem euru 2004 in bronasti na SP 2017 v Franciji. Lahko pa trdimo, da naša vrsta pred tem nikdar ni pokazala tako kakovostnega rokometa. Dokazala je, da lahko premaga vsako ekipo, na kolena je spravila velesile, kot so Hrvaška, Švedska in Norveška, bila do zadnjih sekund v igri za zmago proti Danski in Španiji. Zaradi igrivosti, bojevitosti, nepopustljivosti je požela simpatije celotnega rokometnega sveta.

Uroš Zorman se je izkazal na klopi. FOTO: Bernadett Szabo/ Reuters

Poraz se od poraza močno razlikuje in Slovenci so bili ponosni osmoljenci zaključnih bojev. Uroš Zorman je v dveh letih in pol iz reprezentance, ki je bila na EP 2022 na Madžarskem pod Ljubomirjem Vranješem povsem razglašena in nesamozavestna, ustvaril ekipo, ki diha kot eno, ima sistem, kakovost in srce.

Seveda se po porazu, ki je vzel sanje o zgodovinski olimpijski kolajni, zdi vse črno. Za nekaj igralcev, kapetana Jureta Dolenca, Deana Bombača, Klemna Ferlina, Mateja Gabra in morda Miho Zarabca je bil to zelo verjetno zadnji olimpijski nastop. Toda ne gre govoriti o tem, da je bil to labodji spev tega rodu. Gonilni sili v napadu, Vlah in najboljše desno krilo OI Blaž Janc (oba 27), bosta čez štiri leta v najboljših rokometnih letih, podobno Kristjan Horžen, Tilen Kodrin, Domen Novak, Tilen Strmljan, Urh Kastelic; kmalu se bo v jato vrnil Jančev soigralec v Barceloni Domen Makuc, na vrata glasno trkata Janc mlajši (Mitja) in Makuc mlajši (Andraž) ter še nekaj zelo obetavnih igralcev.

56 golov je na osmih tekmah dosegel Aleks Vlah in zaostal le za Mathiasom Gidslom (62).

Če lahko Hansen, Karabatić, LeBron ...

Obramba je bila na vseh tekmah na zelo visoki ravni; razen proti Nemčiji, ki ni odločala o ničemer. Blaž Blagotinšek (30 let) in Borut Mačkovšek (31) sta že namigovala, da bi rekla zbogom dresu z državnim grbom, zato ju je treba prepričati o še enem olimpijskem ciklu. Prezgodaj je. Mikkel Hansen je zlato osvojil pri skoraj 37 letih, Nikola Karabatić je pri 40 dočakal slovo na domačih igrah, navsezadnje bo LeBron James letos upihnil 40 svečk in ne izključuje možnosti, da bi se poslovil v Los Angelesu. Zarabec je že januarja v Nemčiji izračunal, da bo med igrami v Los Angelesu pri »rosnih« 36.

Selektor Zorman je pokazal, da zna krotiti živce ter skupaj z Luko Žvižejem taktično in psihološko pripraviti ekipo. Ko je Andreja Leški osvojila zlato in je Slovenija skoraj hkrati premagala Hrvaško, je dejal, da si bo sam naredil kolajno, če je ne bo osvojil. Učenje kovaške obrti lahko še počaka. Pod njim je Slovenija na SP 2023 zasedla deseto mesto, na euru 2024 v Nemčiji je bila šesta, letos v Parizu 2024 četrta ...

Že bližnja prihodnost obeta veliko dobrega. Čez pet mesecev se bo začelo svetovno prvenstvo na Hrvaškem, Norveškem in Danskem, na katerem bo Slovenija vse do morebitnega polfinala igrala v zagrebški Areni. Če bo ostala skupaj in delovala tako odločno kot v Franciji, bo ob podpori več tisoč rojakov lahko znova naskakovala kolajno, ki bi dobro zacelila rane iz Lilla. Ne, dragi Aleks, Slovenija je na olimpijskih igrah storila ogromno! In še ni rekla zadnje ...