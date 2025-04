Venerin obrat in odsev Lunine luči: ne bojte se, če se vaše srce spreminja (Suzy)

In prav to je v tem mesecu na preizkušnji, bolje rečeno, na preobratu. Včasih se moraš ustaviti sredi poti, da slišiš, kam te pelje srce.

Dvanajstega aprila Venera obrne svojo smer na 24° znamenja rib. Po šestih tednih retrogradnega potapljanja skozi globine, kjer so se v temi oglašale stare ljubezni, potlačene želje, neizgovorjene resnice, se zdaj pogled dvigne proti svetlobi. To je Venera, ki je iz bolečine ustvarila umetnost in iz iluzije stkala novo zrelost.

V ribah se ne obrne z naglico ovna, kjer se je njeno retrogradno potovanje začelo. Tu se ustavi z mehkobo. Ta obrat ni eksplozija. Je vdih. Tiha revolucija znotraj srca. Ne išče več potrditve zunaj in ne teče za iluzijo popolne ljubezni. Zdaj ve: vse, kar je iskala, je bilo ves čas v njej.

Postavljamo se nežneje

Ta obrat se zgodi le nekaj dni po ščipu v tehtnici ter na isti osi kot Lunin mrk v devici, ki je 14. marca osvetlil 23. stopinjo tega spremenljivega znamenja. V globini naših teles, v neizgovorjenih mislih, v odnosih, ki so nas klicali h karmični jasnosti. Kar ni bilo razčiščeno takrat, zdaj postane očit­no. Venera se obrne na mestu, ki je nasproti tistega, kjer je pred dobrim mesecem nebo razparalo iluzije in nas postavilo pred ogledalo odnosov, ran in potreb. Kaj je prišlo na plano, a še nismo imeli moči, da bi to sprejeli? Zdaj, ko se Venera postavi nazaj v svojo moč, se tudi mi postavljamo – drugače, nežneje, globlje.

To je trenutek, ko srce ne išče več. Ne hrepeni. Le razume, zakaj je moralo razpasti, da se zdaj lahko zgradi iz novega materiala – iz ljubezni, ki ne potrebuje pogojnikov.

Odnosi se lahko prerodijo

Le pet dni prej, 7. aprila, se je Merkur, mojster misli in sporočil, obrnil iz retrogradne poti nazaj v direktno gibanje. In to na 9. stopinji ovna, kjer je 29. marca Sončev mrk razsvetlil naše rane, ego in klic po resnici. Merkur, ki je bil v ovnu in ribah retrograden vse od 15. marca, je razkopaval, kar je bilo zadušeno. V ovnu je razgalil nepremišljene izjave, jezo in impulz, v ribah iluzije in beg v sanje. In zdaj se je tudi on obrnil in odpira se prostor za dialog, razumevanje.

Ščip v tehtnici nas opominja: odnosi niso igrišče ega. So tempelj. Kjer resnica ni orožje, ampak most.

Ko se srce (Venera) obrne in glas (Merkur) najde jasno pot, lahko končno govorimo iz zrelosti. Ne iz potrebe. Ne iz obrambnega mehanizma. Temveč iz srčike resnice. Mrk v devici je pokazal, kaj ne služi več, polna luna v tehtnici je osvetlila dinamiko dajanja in jemanja ter vprašala: kje izgubljaš ravnotežje? Kje se daješ preveč, kje premalo? Sončev mrk v ovnu pa je bil šepet duše: stopi v svojo avtonomijo. Odrasti. Odpusti. In pojdi naprej – s celim srcem.

Zdaj, ko se Venera ustavi, se lahko odnosi prerodijo. Ne kot pravljice. Ampak kot resnica. Ljubezen ne išče popolnosti, išče pristnost. Ne potrebuje dokazov, potrebuje navzočnost. Zdaj je čas mehke pomladi vašega srca. Dovolj ste močni, da čutite. Dovolj modri, da odpustite. In dovolj pogumni, da ljubite drugače. Bolje.

Polna Luna v tehtnici

Trinajstega aprila zaiskri polna luna v znamenju tehtnice. In kot da bi vesolje orkestriralo popoln duet, se z neba zasliši razmislek o odnosih, ravnotežju, o večnem plesu med jaz in ti, med tem, kar dajemo, in tistim, kar prejemamo, kar smo pripravljeni zadržati in za kaj je čas, da rečemo: dovolj.

Luna v tehtnici zasije nasproti Sonca v ovnu. To ni mehka svetloba, je reflek­tor. Osupljiva, bleščeča razsvetlitev vsega, kar smo skrivali pod preprogo kompromisov. Tehtnica je arhetipska Atena – boginja modrosti, strategije in notranje pravičnosti. Njena moč ni v viharju, temveč v natančnosti tehtanja. V sposobnosti, da vidimo celotno sliko, tudi kadar boli. Sonce v ovnu zahteva svojo resnico, pogumno, nepopustljivo, z ognjem v glasu. Luna v tehtnici pravi: če ne znaš poslušati, ne moreš ljubiti. In prav to je lekcija te lunacije: brez poguma, da se izrazimo, in modrosti, da prisluhnemo, ni odnosa. Je samo igra senc.

Klic k razjasnitvi

Spomladanska mrka – Lunin v devici in Sončev v ovnu – sta nas prebudila iz zaspanosti. Prvi nas je soočil z realnostjo, drugi izzval k novemu začetku. Zdaj, ob Venerinem obratu in ščipu, se razkriva, kje smo še vedno v boju, kje bežimo, kje ne zaupamo. Če smo si ob marčevskih mrkih obljubili spremembo, je zdaj čas, da pogledamo, ali zares stopamo po novi poti ali nas stara dinamika še vedno vleče v pretekle vloge. Retrogradna Venera je bila ogledalo. Zdaj, ko se obrne direktno, je postala okno. Bomo pogledali nazaj ali naprej?

Srce kot kompas

Venera v ribah nas je učila o ljubezni brez meja. A ljubezen, ki pozabi nase, ni več ljubezen – je raztapljanje. Zdaj nas uči, da se lahko odpremo drugemu, šele ko najdemo dom v sebi. Ščip v tehtnici nas opominja: odnosi niso igrišče ega. So tempelj. Kjer resnica ni orožje, ampak most.

In mrki so prah zvezd, ki pada na naše poti, da jih razsvetli, ko noč postane najtemnejša. Ne bojte se, če se vaše srce spreminja – to pomeni, da je začelo poslušati. Naj bo april vaš notranji obrat. Morda se zdi nežen, komaj slišen, a njegova moč je kot veter, ki spremeni smer reke. Ne pozabite – tisto, za kar se zdaj odločite, bo v maju pognalo korenine.

Ohranjajte svojo naravnanost.

Iz srca, Shana