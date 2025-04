S sodišča je pobegnil skozi okno, ustavil naključno vozilo in se hotel odpeljati

S koprske policijske uprave poročajo o pobegu obdolženca s sodišča. V četrtek popoldne so namreč v Kopru možje postave na tamkajšnje sodišče iz zapora privedli osumljenca, 41-letnega državljana Hrvaške, a jim je ta pobegnil skozi okno.

Prijeli so ga v centru, ko je ustavil naključno vozilo in se hotel odpeljati. »Zaradi poškodovanja vozila se obravnava kaznivo dejanje, glede vseh okoliščin se še zbirajo obvestila. Osebo so odpeljali nazaj v zapor,« poročajo s koprske policijske uprave.

Pri preverjanju hišnega pripora so ugotovili, da 54-letnika ni doma.

Spomnimo, da je to že tretji pobeg oziroma poskus pobega v zadnjih nekaj tednih. Konec marca je iz ljubljanskega zavoda za prestajanje kazni pobegnil zapornik, ki je namesto plačila globe prestajal nadomestno zaporno kazen. Za njim so takoj izdali tiralico.

Le nekaj dni pred tem je z gradbišča novega zapora v Dobrunjah pobegnil zapornik, ki je v ljubljanskih zaporih prestajal daljšo zaporno kazen. Bil je na delovišču, kjer je delal skupaj z nekaterimi drugimi obsojenci in inštruktorji, ko je odšel na stranišče in izginil. Ko se po 10 minutah ni vrnil, so ugotovili, da ga na delovišču ni več. Dan kasneje se je sam vrnil v zapor.

Ni upošteval hišnega pripora

Ob 18. uri v sredo pa so policisti v Kopru pri kontroli izvrševanja kazni hišnega pripora ugotovili, da 54-letnika ni doma, čeprav bi moral biti. V bližini so ga izsledili in ustavili, ko je vozil motorno kolo z registrskimi tablicami, ki ne pripadajo temu vozilu.

Opravljen hitri test za droge je bil pozitiven na opiate, kokain, amfetamine in benzodizatine, odrejen strokovni pregled pa je odločno odklonil. Za odklon strokovnega pregleda in za kršitve so mu izdali plačilni nalog, za preostale kršitve pa sledi obdolžilni predlog. Vozilo so zasegli, njega pa privedli v zapor.