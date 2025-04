Mladoletni lahko strežejo alkohol, tobaka ne

S približevanjem turistične sezone se vedno bolj kaže pomanjkanje delovne sile, zlasti ga močno občutijo v gostinstvu in turizmu. Številni delodajalci težko zapolnijo prosta mesta, zato si pri iskanju kadrov pomagajo tudi z dijaki in mladoletnimi, ki delo opravljajo prek študentskega servisa.

Dijaki lahko začnejo študentsko delo, ko dopolnijo 15 let in končajo osnovno šolo. Za delo mladih od 15 do 18 let veljajo določena pravila glede delovnega časa, pogojev dela in nalog, ki jih lahko opravljajo.

Lahko sem stregla vse, še najdražje konjake, če je bilo treba.

Nekateri gostinci pa so ob prebiranju zakonov, kaj mladoletni zaposleni sme početi in česa ne, nekoliko zmedeni. »Zavedamo se, da mladoletni ne sme prodajati tobačnih izdelkov ter delati po 22. uri. Bi znal kdo konkretno odgovoriti, kako je s prodajo alkohola? Lahko mladoletnik streže alkohol ali ne?« se na enem od družbenih omrežij sprašuje gostinec.

»Pri meni so stregle mladoletne študentke in so delale do 22. ure. Alkohol so lahko stregle, tobačnih izdelkov pa ne,« mu odgovarja drugi. Oglasila se je tudi študentka: »Lahko sem stregla vse. Še najdražje konjake, če je bilo treba.«

Kupiti ga ne morejo

Po pogovoru s predstavnico študentskega servisa, tržnim in zdravstvenim inšpektoratom ter ministrstvom za zdravje lahko sklepamo, da res ni nikjer zapisano, da mladoletna oseba ne sme točiti ali prodajati alkohola. Pri tobačnih izdelkih je zakonodaja strožja in mladoletnim prodajo jasno prepoveduje.

»Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) v 7. členu prepoveduje prodajo in ponudbo alkoholnih pijač osebam, mlajšim od 18 let. Vendar pa zakon ne določa izrecne prepovedi, da mladoletne osebe ne bi smele streči ali prodajati alkoholnih pijač,« pravi predstavnica e-študentskega servisa Carmen Zajc.

Ne smejo prodajati tobačnih izdelkov. FOTO: Dejan Javornik

Da mladoletni lahko prodajajo alkohol, a ga do 18. leta ne smejo kupovati, potrjujejo tudi na ministrstvu za zdravje. Pri tem pa opozarjajo na moralni vidik tega zakona, saj bi lahko pri strežbi prišli v skušnjavo in posegli po alkoholu. A ta, sodeč po odgovoru zdravstvenega inšpektorata, mladostnikom niti ne diši. Kot pravijo, lani v okviru inšpekcijskih postopkov niso zabeležili mladoletnih oseb, ki bi kršile zakon.

Zakon določa, da osebe, mlajše od 18 let, ne smejo uživati alkoholnih pijač, prav tako uživanje alkohola ali drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu ni dovoljeno ne glede na starost zaposlenega. Kršitve lahko vodijo v disciplinske ali prekrškovne sankcije.

Zakona, ki bi zaposlenim med 15. in 18. letom prepovedoval strežbo alkoholnih pijač, nikoli ni bilo in kaže, da ga za zdaj tudi ne bo, saj na zdravstvenem ministrstvu pravijo, da novih sprememb v zakonodaji ni na vidiku.

Kakšna dela iščejo dijaki?

Obstajajo pa druge omejitve glede dela mladoletnikov, ki so urejene v delovni zakonodaji. Ta določa, da najmlajši zaposleni ne smejo opravljati del, ki bi lahko škodovala njihovemu zdravju ali varnosti.

15 let morajo imeti, da lahko začnejo delati.

Mladoletni tako ne smejo opravljati del, ki presegajo njihove telesne in psihološke sposobnosti, del, kjer bi bile strupene in kancerogene snovi, kjer je prisotno sevanje, ekstremne razmere, denimo izjemen mraz, vročina, hrup, del pod zemljo in vodo …

»Po naših opažanjih mladoletni iščejo predvsem lažja dela, ki se jih je lahko priučiti. Prav tako iščejo dela, ki so bližje kraju bivanja, in dela, ki so dostopna z javnim prevozom,« pojasnjuje predstavnica e-študentskega servisa Zajčeva.

Med enostavnimi deli so predvsem pakiranje in deklariranje za fante, dekleta pa se odločajo predvsem za delo v administraciji in delo hostes, opravljajo ga večinoma poleti oziroma med počitnicami, ko nimajo šolskih obveznosti.