Stiki so prekinjeni: velika drama v eni svetovno najbolj znanih družin

Čeprav se na prvi pogled zdi, da je v družini Beckham vse zloščeno do visokega sijaja, za kulisami zadeve niso ravno idilične, piše Evening Standard.

Po poročanju tujih medijev so za najnovejši družinski razkol kriva stara čustva in nova ljubezen.

Zavrelo je med najstarejšim sinom legendarnih Davida in Victorie Brooklynom ter drugorojencem Romeom.

Brata sta si trenutno v laseh, ne govorita in se izogibata dogodkom, kjer bi se lahko srečala.

Razlog: Kim Turnbull

V središču nesoglasij je Kim Turnbull, izbranka Romea Beckhama, ki je hkrati nekdanja simpatija Brooklyna. Čeprav je ta danes srečno poročen z igralko Nicolo Peltz, je pred leti kratek čas hodil s Kim.

Sedaj naj bi bila Brooklyn in Nicola prepričana, da Kim z Romeom nima iskrenih namenov in verjameta, da njena ljubezen do mlajšega Beckhama ni pristna.

Njuno nezaupanje je tako močno, da se od decembra nista udeležila nobenega družinskega dogodka, kjer bi bila prisotna tudi Kim.

Opazna odsotnost

Brooklyn in Nicola nista prišla niti na Davidovo nedavno zabavo ob 50. rojstnem dnevu, čeprav je bil dogodek v Miamiju.

Manjkala sta na Victoriini zadnji modni reviji in na družinski nogometni tekmi v Los Angelesu, kjer sicer živita. Romeo je na družbenih omrežjih delil fotografije z očetove zabave, na katerih je označil vse člane družine, razen Brooklyna in Nicole, ter pripisal: »Družina je vse.«

Romeo in Kim – javna romanca

Medtem Romeo in Kim vedno bolj javno izkazujeta svojo ljubezen: od nežnih trenutkov na plažah Turks in Caicos do skupnih tetovaž pri umetniku, ki že lep čas okrašuje telesa Beckhamovih sinov.

Njune objave jasno kažejo: zveza je resna.

David in Victoria sta na strani Romea

Preden je začel hoditi s sedanjo izbranko, je bil Romeo pet let v razmerju z manekenko Mio Regan.

Kim je bila med drugim v zvezi z Roccom Ritchiejem, sinom Madonne in Guya Ritchieja.

Zanimivo je, da David in Victoria, kljub napetostim med sinovoma, popolnoma podpirata razmerje Romea in Kim.

Po navedbah virov blizu družine zaupata sinovi izbiri in njegovo dekle jima je všeč.

O tem priča njena redna prisotnost na družinskih dogodkih, čeprav to pomeni, da najstarejši sin in njegova žena ostajata doma.