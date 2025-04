Ne počuti se kot človek, zato naokrog hodi v kostumu puščavske lisice

Če še niste slišali za kosmatke, naj povemo, da gre za ljudi, ki se čutijo kot človeku podobni živalski liki. V skupino teh nenavadnežev, angleško imenovanih furry, ki se dobivajo na shodih in konvencijah, sodi tudi Sabi Mango iz Stockholma na Švedskem. Pred približno letom dni se je začela redno oblačiti v kostume, ki predstavljajo njeno živalsko osebnost. Oblači se kot puščavska lisica v rožnati obleki, maski in rokavicah.

Družina in prijatelji jo v njeni odločitvi za kosmato življenje podpirajo.

Odločitev, da postane kosmatko, izhaja iz njene ljubezni do mode in želje po izražanju skozi način oblačenja. Oblečena v živalski kostum počne povsem običajne reči. V njenem najbolj gledanem posnetku na Tiktoku, sledilci so si ga ogledali kar 600.000-krat, Sabi oblečena v kostum obišče trgovino in se dobi s prijatelji.

Medtem ko jo družina in prijatelji v njeni odločitvi za kosmato življenje podpirajo, se na družbenih omrežjih pogosto sooča z nerazumevanjem in negativnimi komentarji.

Sabi poudarja, da njen interes za kulturo kosmatkov ni povezan z identifikacijo s puščavsko lisico kot živaljo, ampak preprosto uživa v preoblačenju. »Prišla sem do sklepa, da gre za to, da ljudje vidijo nekaj, s čimer se ne morejo poistovetiti. Če tega ne morejo, potem je nekaj narobe, in ko je nekaj narobe, morajo tej osebi povedati, da jim to ni všeč,« razloži.

Sabi še opaža, da ljudje pogosto napačno razumejo to kulturo ter domnevajo, da kosmatki hodijo v službo ali šolo v svojih kostumih, hodijo po vseh štirih ali celo jedo hrano za živali, kar pa ni res. Sabi dela kot model, sodelovala je že z modno znamko Weekday, vendar se ji zdi svet mode preveč omejen in dolgočasen, zato se je navdušila nad kosmatki.