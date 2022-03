Zorman: Verjamem v fante, čakajo nas velike stvari

H koreninam so se morali vrniti slovenski rokometaši, da so spet našli tisti žar, s katerim so v preteklosti ustvarjali vrhunske rezultate. V polni dvorani Golovec so kot njihovi predhodniki pred natanko 30 leti, ko so dosegli prvo uradno zmago za Slovenijo, ugnali Italijo z 28:21 (12:9) in se uvrstili v odločilni krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Trinajstega aprila bo reprezentanca selektorja Uroša Zormana v bližnjem Zlatorogu gostila Srbijo.

Dean Bombač je odlično opravil vlogo kapetana. FOTO: Slavko Kolar

Vzdušje je zares spominjalo na zlate čase celjskega in slovenskega rokometa. Polne tribune so pozdravile pionirje izpred treh desetletij, ki so bili častni gostje RZS, na koncu pa s stoječimi ovacijami počastile zdajšnje reprezentante, ki so močno popravili vtis iz Padove (29:28). Predvsem je bila boljša obramba, v napadu pa je bil viden napredek v uigranosti po treh dneh v Zrečah. Blestel je Dean Bombač, ki je zabil sedem golov.

»Zorman je z Luko Žvižejem začel postavljati sistem, katerega obrise smo danes pokazali. Naredili smo velik korak naprej, imeli veliko manj izgubljenih žog. Potrebujemo čas, a žal ga v tem trenutku nimamo na voljo. Aprila moramo pokazati še več in se uvrstiti na SP,« je bil zadovoljen Bombač, ki je ob vrnitvi v reprezentanco navdušen nad vzdušjem.

Treba je verjeti v to, kar imamo. Z Borutom Mačkovškom in Blažem Jancem pa tudi Juretom Dolencem bomo še močnejši.

»Videli ste, kako se bori za državni grb. Za vsako žogo smo se metali na glavo, čeprav vsi mislijo, da je Italija avtsajder. Mogoče tudi je, ne smemo se slepiti, a že na takšnih tekmah je treba pokazati željo in borbenost. Vsak si mora izboriti mesto v ekipi. Kaj dodati? Treba je verjeti v to, kar imamo. Z Borutom Mačkovškom in Blažem Jancem pa tudi Juretom Dolencem bomo še močnejši,« je kadrovske rezerve izpostavil Deki, ob odsotnosti Dolenca, ki se je poškodoval na zadnjem treningu, kapetan izbrane vrste: »To vlogo sem že imel enkrat na sredozemskih igrah, ne pa na domači tekmi. Štejem si v veliko čast. Kapetan gor ali dol, vedno bom dal od sebe 100 odstotkov.«

Po letu in pol se je vrnil tudi Matej Gaber in bil steber v obrambi, ki je prejela sedem golov manj kot v Padovi. »Ni me bilo nekaj časa, Zorman je dvignil ekipnega duha, bolj smo povezani, kot smo bili prej. To se je videlo tudi na igrišču. Delali smo drug za drugega in mislim, da smo na pravi poti. Tudi Italija zna igrati rokomet,« je dejal Gaber, ki meni, da je prednost Slovenije proti Srbiji v tem, da bo prva tekma doma: »To sem takoj rekel. Pomembno bi si bilo ustvariti določeno prednost pred potjo v Zaječar. Zahvaljujem se publiki, dvorana je bila polna, upam, da bo v Zlatorogu pravi pekel. Navijače bomo krvavo potrebovali.«

Nujna tudi samokritika

V vratih sta se izkazala Klemen Ferlin (10 obramb) in Jože Baznik (4, tudi dve sedemmetrovki), v polju je bil za italijansko obrambo prehiter Staš Skube, ki ni bil povsem zadovoljen z igro. »Italiji smo pokazali, da smo boljši. Smo pa bili spet neučinkoviti v zaključkih akcij. Brez potrebe smo tekmece spustili s šestih golov na tri. Preveč je krča, to se vidi, gotovo pa je bila vidna tudi želja. Proti Srbiji moramo pokazati veliko več, če želimo na svetovno prvenstvo,« opozarja Skube.

7 golov je dosegel Dean Bombač, štiri Darko Cingesar.

Selektor Zorman je bil navdušen nad sprejemom v Celju. »Lepo se je bilo vrniti, dolgo nas ni bilo tukaj v Golovcu. Zahvalil bi se publiki, moram priznati, da nisem pričakoval polne dvorane. Zelo sem vesel spodbude, zmaga je delno tudi zasluga navijačev,« je povedal Zorman, ki je bil zadovoljen z napredkom: »Danes smo boljše delovali, poznalo se je, da smo skupaj že štiri dni. Odpravili smo nekatere napake, predvsem v obrambi, ki je imela odlično podporo vratarjev. Smo na pravi poti, verjamem v ekipo, lahko posežemo po velikih stvareh. Potrebujemo pa tudi nekaj samokritike, to še zdaleč ni bilo vrhunsko.«