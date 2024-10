Zobozdravnica Anja hvaležna zajcu, Primož si je oddahnil

Množica tekačev in tekačic z vseh vetrov je minuli konec tedna znova znova zasedla ulice slovenskega glavnega mesta. Junaki so bili vsi, ki so se podali na start katere od preizkušenj v sklopu 28. ljubljanskega maratona, aplavz pa si zaslužijo tudi številni gledalci, ki so športnike vseh starosti bodrili ob progi.

V soju žarometov so se kot vselej znašli zmagovalci in zmagovalke. V ženski konkurenci je zablestela Kenijka Joyce Chepkemoi Tele, ki je že ob svojem ognjenem krstu na tako veliki razdalji (42,195 km) pustila za seboj vse tekmice. Za nameček je s časom 2;20:17 za 48 sekund izboljšala lanski ženski rekord proge v Ljubljani. In to kljub neprijetnemu padcu, ki ga je doživela dobrih deset kilometrov pred ciljem.

45 tisoč ameriških dolarjev sta prejela zmagovalca ljubljanskega maratona, Kenijka Joyce Chepkemoi Tele in Etiopijec Getaneh Molla Tamire.

Etiopijec Getaneh Molla Tamire je veliki zmagovalec 28. ljubljanskega maratona. FOTO: Matej Družnik

»Zelo sem vesela te zmage. Med tekom sem nadvse uživala, trasa pa mi je silno všeč,« se je smejalo 29-letni Kenijki, ki je – mimogrede – decembra lani prestala 18-mesečno prepoved nastopov, potem ko so ji aprila 2022 na berlinskem polmaratonu dokazali jemanje prepovedanih sredstev. Za zmago na najbolj množični (športni) prireditvi na sončni strani Alp je prejela 45.000 ameriških dolarjev, zanjo pa je za 42 sekund prehitela drugouvrščeno Etiopijko Gadise Mulu Demissie, katere rojakinja Zinash Gerado Senbeta (+ 3:47), ki je branila lansko zmago, se je morala tokrat sprijazniti s tretjim mestom.

Slovenske zmage na 21 in 10 km Na preostalih razdaljah so se včeraj zmag veselili Slovenci. V moškem polmaratonu (21 km) je bil Jakob Medved (1;07:16) prvi pred Mitjo Krevsom (+ 0:23) in Timotejem Bečanom (+ 2:03), v ženski konkurenci pa je bila s časom 1;12:17 razred zase Liza Šajn. Za njo sta v cilj pritekli drugouvrščena Jasmina Pitamic Vojska (+ 6:03) in tretjeuvrščena Nuša Mali (+ 10:14). V teku na 10 km sta z novima rekordoma proge zmagala Klara Lukan (31:49) in Vid Botolin (29:54).

Ponovila uspeh izpred treh let

Najboljša Slovenka je bila na šestem mestu zobozdravnica Anja Fink Malenšek (2;39:10), ki si je s tem zagotovila naslov državne prvakinje, s katerim je ponovila uspeh iz leta 2021. »Če sem iskrena, tega nisem pričakovala. Toda na progi so se mi pokrili vsi dejavniki, razmere so bile dobre, tako da je bilo super,« je bila vesela 27-letna Novomeščanka, ki se ni pozabila zahvaliti svojemu »zajcu« Roku Puharju za odlično opravljeno delo. Na vprašanje, kakšni so njeni načrti za naprej, je odvrnila, da bo najprej proslavila zmago, si privoščila počitek, potem pa bo začela razmišljati o prihodnosti.

21.172 tekačev in tekačic iz rekordnih 86 držav se je v dveh dneh udeležilo športno-rekreativnega praznika v Ljubljani.

Anja Fink Malenšek je bila najhitrejša med Slovenkami. FOTO: Matej Družnik

Za Anjo sta v cilj pritekli Saša Pisk (2;46:12) in Neja Kršinar (2;47:40), ki sta se tako na državnem prvenstvu ovenčali s srebrno oziroma bronasto kolajno. Med moškimi si je po pričakovanju naziv najboljšega maratonca pri nas priboril Primož Kobe, ki je zasedel osmo mesto, z dosežkom 2;18:21 pa je povrhu za pičlo sekundo izboljšal slovenski rekord proge Romana Kejžarja iz leta 1998. »Šlo je za las,« si je oddahnil Kobe, potem ko je z najboljšo domačo znamko ljubljanske preizkušnje (ob osvojitvi naslova državnega prvaka) uresničil enega od glavnih ciljev, ki si jih je zadal pred startom.

Primož Kobe se je ob naslovu državnega prvaka veselil tudi novega slovenskega rekorda proge. FOTO: Matej Družnik

»Nosili« so ga tudi gledalci

»Na začetku sem se počutil dobro, potem pa sem plačal davek zaradi težkih nog. Bilo je težko, v drugi polovici nisem bil več svež,« je priznal 43-letni Novomeščan, ki je moral tokrat – kot je pripomnil – teči še posebej pametno. Pri tem se je zanašal tudi na bogate izkušnje, ki si jih je nabral doslej. Z njihovo pomočjo se je uspešno spopadel z veliko krizo, v kateri se je znašel v drugem delu proge, po kateri so ga z glasnim navijanjem »nosili« tudi gledalci.

1,5 milijona evrov znaša proračun 28. ljubljanskega maratona.

»Podpora je bila vrhunska, na slehernem koraku sem slišal besede spodbude. Tekme na domačih tleh so nekaj povsem drugega kot v tujini,« je poudaril Kobe, vesel spoznanja, da ima še rezerve. »Vem, da lahko tečem še bolje oziroma hitreje,« je še dejal najboljši slovenski maratonec, ki se že veseli naslednjega tekaškega praznika v Ljubljani konec oktobra 2025.

V soboto so se na Lumpijevem teku po progi pognali (naj)mlajši. FOTO: Matej Družnik

Naslov državnega podprvaka si je z zaostankom 5:48 za Kobetom pritekel Matic Modic, ki je bil skupno deveti, najboljšo deseterico pa je zaokrožil Domen Hafner (2;24,19), bronasti med Slovenci. V absolutni konkurenci je zmago požel Etiopijec Getaneh Molla Tamire, ki je s časom 2;06:29 za 1:31 minute za rekordom proge rojaka Sisaya Lemme izpred šestih let. Popolno afriško premoč sta z drugim oziroma tretjim mestom potrdila Kenijca Edmond Kipngetich (+ 0:34) in Collins Kipkurui Kipkorir (+ 0:59).