Znano, kdo bo nasprotnik slovenske odbojkarske reprezentance v četrtfinalu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je dobila tekmico v četrtfinalu letošnjega svetovnega prvenstva na domačih tleh in Poljskem. Slovenijo, ki je v osmini finala premagala Nemčijo s 3:1 (18, 19, -21, 22), v četrtfinalu čaka obračun z Ukrajino, ki je bila danes v Ljubljani boljša od Nizozemske s 3:0 (16, 19, 18).

Slovensko-ukrajinski četrtfinalni obračun bo v sredo, 7. septembra, v dvorani Stožice, zmagovalec tega dvoboja pa se bo nato odpravil v Katovice, ki bodo 10. in 11. septembra gostile najbolj prestižne tekme na letošnjem mundialu - obe polfinalni ter tekmi za zlato in srebrno kolajno.

Favorizirani Nizozemci so slabo odprli današnji obračun v slovenski prestolnici. Ukrajinci so jih v uvodnem nizu povsem zasenčili, hitro so si priigrali sedem točk naskoka in povedli z 12:5. V nadaljevanju niso popustili niti za ped, vseskozi so bili korak pred favoriziranimi tekmeci iz dežele tulipanov in v prvem nizu zanesljivo zmagali s 25:16.

Izbranci italijanskega strokovnjaka na nizozemski klopi Roberta Piazze so v nadaljevanju skušali povezati svoje vrste in uveljaviti svoje prednosti, a so imeli Ukrajinci na vse njihove poskuse pripravljene ustrezne odgovore. Izbranci latvijskega strokovnjaka na ukrajinski klopi Ugisa Krastinša so bili predvsem suvereni v drugi polovici drugega niza, po njihovem vodstvu z 20:15 pa je bilo jasno, da bodo v nizih povedli z 2:0.

Ukrajinci so v tretjem nizu nadaljevali s poletno igro, favorizirane Nizozemce so zasenčili v vseh prvinah igre ter jim prizadejali boleč poraz.

V četrtfinale so se poleg Slovenije in Ukrajine doslej uvrstile še Italija, ZDA in Poljska. Drevi bo na sporedu še tekma med Francijo in Japonsko, v torek pa bosta še zadnji tekmi osmine finala med Srbijo in Argentino ter Brazilijo in Iranom.