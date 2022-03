Žiga Jelar: zadihal je šele takrat, ko se je ulegel v posteljo

V Planici se je včeraj pisala zgodovina. Za pravljičen dan so v soncem obsijani dolini pod Poncami poskrbeli naši najboljši smučarski skakalci, ki so slavili krstno četverno zmago v svetovnem pokalu.

Njeno slast je prvič okusil Žiga Jelar, ki sta mu družbo na nepozabni slovesni razglasitvi delala drugouvrščeni Peter Prevc s prvimi (posamičnimi) stopničkami v sezoni in tretjeuvrščeni Anže Lanišek s premierno uvrstitvijo med najboljšo trojico v Planici. Trojno zmago reprezentančnih kolegov je z nehvaležnim četrtim mestom dopolnil Timi Zajc, točke so na »državnem prvenstvu« osvojili še Domen Prevc (7.), Anže Semenič (16.), ki je sklenil svojo športno pot, Bor Pavlovčič (22.), Lovro Kos (27.) in Cene Prevc (29.). Skupaj torej kar devet Slovencev!

Od silne sreče je kajpak najbolj sijal Jelar, ki je postal 15. slovenski zmagovalec tekme za svetovni pokal.

»V četrtek zvečer sem zaspal malo težje, ker sem želel popraviti napake, ki so mi v kvalifikacijah (10.) odnesle višjo uvrstitev. Na tekmi mi jih je nato res uspelo odpraviti. V poskusni seriji sem odskočil še malce z rezervo, nato pa dvakrat na polno. Obakrat sem poletel proti dnu letalnice (232 m in 239 m) in užival kot že dolgo ne,« je zaupal 24-letni as iz Spodnje Besnice pri Kranju, potem ko je dosegel 72. (posamično) zmago slovenskih skakalcev med elito. Zanimivo, da sprva sploh ni vedel, da je prvi. »Ko sem stopil iz izteka, so mi rekli: 'Zmagal si, pojdi na rame!' Zdaj je vse poplačano. Znova sem dokazal, da sem lahko – če dobim priložnost – zelo močan,« je poudaril Jelar in večkrat ponovil, da izjemno uživa tako v borbi kot v evforiji, h kateri je odmeven pečat prispevalo tudi 12.000 gledalcev. »To je najlepša zmaga! V Planici, pred vsemi navijači, reprezentančnimi kolegi, tudi vreme je čudovito ... Ne vem, ali je lahko še lepše,« se je vprašal član kranjskega Triglava, ki je s svojim doslej največjim uspehom prevzel tudi vodstvo v posebnem seštevku poletov, v katerem ima pred jutrišnjim velikim finalom (10.00) – danes bo v Planici na sporedu ekipna preizkušnja (9.45) – 20 točk naskoka pred Zajcem (Timi je mimo novinarjev odkorakal brez besed) in 30 pred Avstrijcem Stefanom Kraftom (6.).

Brcajo se in zbadajo

»Mali globus je seveda dosegljiv, toda treba je iti iz tekme v tekmo. Upam, da se bomo veselili, če pa ga ne bom osvojil, ne bom pretirano žalosten. Dobil ga bo tisti, ki bo najboljši,« je še dejal Jelar, ki je po vseh obveznostih zadihal in v uspehu začel uživati šele takrat, ko se je ulegel v posteljo. Najstarejši od bratov Prevc (226 m in 237 m), ki je na drugem mestu zaostal za 3,4 točke, mu je športno čestital za zmago.

»Žiga niti ni presenetil, saj je vse od Oberstdorfa dokazoval, da zna leteti daleč,« je povedal 29-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih in glede moštvenega podviga pristavil, da ni presežnika, s katerim bi ga opisal. »Zares smo močni. Drug drugega dvigujemo, brcamo, se primerjamo, zbadamo,« je razložil Peter. Jelarju je iskreno privoščil tudi Lanišek (230 m in 230,5 m). »Kazalo je že, da bo tako kot jaz dolgo čakal na prvo zmago, na koncu ni potreboval tako dolgo, čeprav bi si jo po mojem mnenju zaslužil že v Oberstdorfu,« je presodil 25-letni Domžalčan in izkoristil priložnost, da je vsem mamicam čestital za materinski dan.

Šopek, ki si ga je prislužil s tretjim mestom, je podaril svoji materi Andreji, upa, da še katerega dobi za svojo ženo Nastjo. Nova velika priložnost se mu ponuja že danes, ko bo z Žigo, Petrom in Timijem lovil ekipno zmago.