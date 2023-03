Zgodovinska zmaga navdušila tudi Keka

Slovenska nogometna reprezentanca upravičeno samozavestno pričakuje junijski paket tekem s Finsko in Dansko. Prvič v svoji zgodovini je odprla kvalifikacije z zmago na uvodni tekmi v gosteh, potem ko je v Astani zasluženo premagala Kazahstan z 2:1. Boj za euro 2024 se je torej začel zmagovito, toda Slovenci morajo pred junijem vendarle preskočiti še eno oviro, saj v nedeljo (18.00) prihaja v Stožice izbrana vrsta San Marina.

Selektor Matjaž Kek je bil po izjemno pomembni zmagi opazno zadovoljen. »Vesel in zadovoljen sem, ker smo naredili tri korake naprej v tekmi, ki ni bila lahka. Tekmec je upravičil naša pričakovanja, tu v Astani nikomur ne bo lahko. San Marino bomo vzeli zares, verjemite, fantje premorejo pravi značaj in prav veselim se nedeljske tekme.«

Slovenci so navidez pogumno krenili v svoj zgodovinski prvi tekmovalni izziv v Srednji Aziji, toda to jih resda ni takoj osrečilo. Kmalu so izgubili Miho Blažiča, ki je po eni od obrambnih akcij začutil bolečino v mišici in že v 5. minuti ga je zamenjal David Brekalo. Gostitelji so dobili prvi polčas v zvezni vrsti, saj Adam Gnezda Čerin in Jon Gorenc Stanković nista mogla parirati domači liniji na sredini igrišča, predober zanju je bil predvsem Maksim Samorodov.

Klop poživila igro

Edini gol v prvih 45 minutah so gostitelji zrežirali – kot številne druge akcije – po slovenski desni strani, na kateri je Petra Stojanovića vleklo naprej, Žan Karničnik pa ni zmogel odgovoriti na večino izzivov. Jan Vorogovskij ga je v 23. minuti dvakrat vrgel na finto, levo, desno in še enkrat levo, ter nato poslal predložek na prvo vratnico Jana Oblaka, kjer je bil najvišji prav Samorodov.

Kazahstan – Slovenija 1:2 (1:0) Arena Astana, gledalcev 27.122, sodnik Glenn Nyberg (Švedska) 7. Strelci: 1:0 – Samorodov (24, Vorogovskij), 1:1 – Brekalo (47, Gnezda Čerin), 1:2 – Vipotnik (78, Stojanović); Slovenija (4-4-2): Oblak 6,5; Balkovec 5,5 (od 46. Zajc 6), Bijol 6, Blažič – (od 5. Brekalo 6,5), Karničnik 5,5; Verbič 5,5 (od 70. Lovrić 6), Gorenc Stanković 6, Gnezda Čerin 6, Stojanović 6; Šeško 6, Celar 5,5 (od 70. Vipotnik 6,5); selektor: Matjaž Kek 6,5.

Razumljivo, da so bili Azijci zadovoljni, 12.000 km od Ciudad de Mexica je sledil med navijači celo uspešno izzvan mehiški val! Kek je poslal na ogrevanje Miho Zajca, Sandija Lovrića in Andresa Vombergarja, torej fante, ki so jih nekateri »videli« že v začetni enajsterici.

To je bila napoved boljšega drugega polčasa za Slovence. Prva akcija v drugem polčasu, kot z leve strani, je prinesla izenačenje, potem ko je bil Brekalo osamljen na prvi vratnici – 1:1. Rezervisti Zajc, Lovrić in Žan Vipotnik so poživili igro gostov, sledil je logičen gol. Stojanović je podal v prazen prostor, prav Vipotnik pa je spretno z enim dotikom zabil gol za vodstvo Slovenije. To je utišalo dobrih 27.000 navijačev, Slovenci so umirili tudi Kazahstance na igrišču. Preživeti je bilo treba le še zaključni pritisk gostiteljev, trikrat je bilo vroče, eno parado je prispeval tudi Jan Oblak.