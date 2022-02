Začele so se zimske olimpijske igre (FOTO)

V Pekingu so se ob 13.00 s slavnostnim odprtjem začele 14. zimske olimpijske igre. Med 91 državami je 70. po vrsti na stadion Ptičje gnezdo prikorakala tudi slovenska reprezentanca. Slovensko zastavo sta vihtela smučarka Ilka Štuhec in deskar Rok Marguč, ki je nadomestil Žana Koširja, ta je namreč moral ob prihodu na Kitajsko zaradi pozitivnega PCR-testa v izolacijo. Košir je bil sicer zdaj dvakrat zapored na testu negativen, zato je lahko zapustil izolacijski hotel in se preselil v olimpijsko vas.

Na prireditvi je sodelovalo okoli 3000 nastopajočih. Kar 90 odstotkov je bilo študentov. Olimpijske igre bodo uradno potekale do nedelje, 20. februarja, prva odličja pa bodo podelili v soboto.

Jutri je na sporedu tekma v smučarskih skokih za ženske, kjer kar tri Slovenke spadajo med najožje favoritinje.