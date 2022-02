Bo ministrica odpotovala v Peking? Mi imamo odgovor

Z današnjim slavnostnim odprtjem se na pekinškem stadionu Ptičje gnezdo začenjajo 24. zimske olimpijske igre. A na tribunah stadiona mimohoda držav z vihtenjem držav ne bo spremljala ministrica, ki je pristojna za šport, Simona Kustec. Kot so nam pojasnili v njenem kabinetu, ni odpotovala na Kitajsko. Pravzaprav tja ni odpotoval nihče z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zakaj, ne razkrivajo. Prav tako niso odgovorili na vprašanje, ali se je Slovenija pridružila evropskim državam, ki so se odločile za neuraden diplomatski bojkot olimpijskih iger.

Simona Kustec je bila sicer poleti, ko je sredi priprav na novo šolsko leto odpotovala na olimpijske igre v Tokio, tarča številnih kritik.

Diplomatski bojkot

Diplomatski bojkot so zaradi kratenja pravic manjšinam sprožile ZDA, kmalu pa so jim sledili Velika Britanija, Kanada in Avstralija. Za njimi so na 'ameriški vlak zagovarjanja osebne svobode' skočili še Nemci in druge evropske države. Predsednik MOK Thomas Bach, ki prihaja iz Nemčije se je na kritike, da je olimpijsko gibanje preveč pasivno in uslužno do avtoritarnih držav, odzval z besedami, da je MOK politično nevtralen in da je le tako mogoče izvesti športna tekmovanja, na katerih lahko sodelujejo vse države sveta. To je še enkrat ponovil v četrtek, tik pred današnjim odprtjem iger. »Svojo nalogo lahko izpolnimo le, če bodo igre obstale nad vsemi političnimi nasprotji,« je rekel ob odprtju zasedanja 139. generalne skupščine MOK v Pekingu. Meni, da olimpijske igre ne smejo postati orodje za doseganje političnih ciljev.