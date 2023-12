Za precedenčno potezo kriva objava na omrežju X

V nogometnem miljeju je prišlo do zanimivega dogodka v evropskem Sindikatu profesionalnih nogometašev FIFPRO Europe, v katerem je kot član upravnega odbora deloval tudi slovenski predstavnik Dejan Stefanović. Na izrednem kongresu organizacije v Cape Townu so ga namreč izključili iz upravnega odbora, pri čemer gre za precedenčno potezo.

Stefanović vodi Sindikat profesionalnih nogometašev Slovenije (Spins), obenem je tudi član upravnega odbora mednarodnega sindikata FIFPRO ter predsednik Sindikata športnikov Slovenije. Donedavno je deloval tudi kot član upravnega odbora mednarodnega sindikata FIFPRO Europe, v katerem je gojil visoke ambicije.

Marca se je potegoval za položaj predsednika tudi te organizacije, toda upravni odbor je z izidom glasovanja 7:2 za to funkcijo predlagal drugo ime, na aprilskem kongresu FIFPRO Europe je postal predsednik David Terrier, dolgoletni francoski nogometaš z izkušnjami iz premier league.

Terrier je predstavil članom v prihodnost usmerjen program, ki temelji na konstruktivnem sodelovanju z Uefo in drugimi evropskimi inštitucijami. Razhajala sta se glede učinkovitosti javnih pobud in pozivov na račun partnerjev v nogometu, ki jih je zagovarjal Stefanović.

Podprl reprezentantke

Razlike so ostajale tudi po marčevskem porazu Stefanovića, Terrier je na novembrski izredni seji kongresa FIFPRO Europe v Cape Townu članom skupščine predlagal, naj se odločijo bodisi za njegov program bodisi za Stefanovića, ki deluje drugače. Člani kongresa so z izidom 79:15 podprli Terrierja in končali s prakso, ki po njihovem ni bila konstruktivna v prizadevanju sindikata za dosego večjih pravic nogometašev in nogometašic. Prvič v zgodovini tega sindikata se je zgodilo, da so iz UO izključili enega od članov.

Stefanović, ki je še vedno član svetovnega sindikata FIFPRO, nam je potrdil informacijo ter pojasnil, zakaj so se mu kolegi odpovedali: »Edini razlog, da nisem več član izvršnega odbora FIFPRO Europe, je moja objava na omrežju X, ko sem izpostavil popolno nepriznavanje enakopravnosti ženske nogometne reprezentance in reprezentanc na splošno pod okriljem Uefe.«

Stefanović je junija je podprl reprezentantke, ki so izsilile odstop selektorja Boruta Jarca, nato pozdravil njegov odstop – z novim selektorjem so ta mesec izpadle v ligo narodov C –, skupaj z dekleti je bil pri predsednici države Nataši Pirc Musar, reprezentantke pa so pooblastile Spins za zastopanje v pogovorih z NZS.