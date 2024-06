Romunija nadigrala Ukrajino

Nogometaši Romunije so odlično začeli evropsko prvenstvo v Nemčiji. V uvodni tekmi v skupini E v Münchnu so premagali Ukrajino s 3:0.

Za Romunijo je to šele druga zmaga na 17 tekmah na evropskih prvenstvih. Prvo je dosegla davnega leta 2000. Hkrati je niz neporaženosti pod vodstvom selektorja Edwarda Iordanescuja podaljšala na 13 tekem. V kvalifikacijah je namreč z izkupičkom šestih zmag in štirih remijem zasedla prvo mesto v skupini pred Švico, nazadnje pa je dvoboj s tekmovalnim nabojem izgubila junija 2022 proti Črni gori.

Ukrajina, ki nastopa na tretjem zaporednem evropskem prvenstvu, bo morala v nadaljevanju prvenstva pokazati precej boljše predstave, če bo želela ponoviti uspeh izpred treh let, ko se je prebila vse do četrtfinala. Ukrajinci so se sicer na EP uvrstili po dramatičnem razpletu dodatnih kvalifikacij z Islandijo.

Gledalci na Allianz Areni v Münchnu so v prvem polčasu videli en zadetek. Po začetni terenski premoči Ukrajine je Romunija sredi polčasa zaigrala bolj napadalno in v 29. minuti našla pot do mreže. Ukrajinski vratar Andrij Lunin je zavoljo medlih potez obrambe žogo slabo izbil v polje, ta je prišla so Nicolaeja Stanciuja, ki je z natančno odmerjenim strelom s približno 20 metrov zadel stičišče vratnice in prečke.

V zaključku prvega dela je Romunija še dvakrat zapretila. Najprej je od daleč poskusil Dennis Man, takoj za tem pa je Stanciu s strelom iz kota zadel prečnik.

Ukrajina je drugi polčas začela bolj podjetno, njene sanje o zmagi pa so se razblinile že po petnajstih minutah. V 53. minuti je Razvan Marin udaril s približno 25 metrov, žoga pa je ob slabem posredovanju vratarja Lunina končala v mreži. Slavje romunskih navijačev na tribunah se še ni poleglo, ko je bilo že 3:0. Dennis Man je v gneči v kazenskem prostoru našel Denisa Dragusa, ki je iz neposredne bližine odločil zmagovalca.

Druga tekma v skupini E med Belgijo in Slovaško bo danes ob 18. uri v Frankfurtu.