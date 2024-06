Veseli svatje zibajo in se veselijo

Veseli svatje te dni predstavljajo svojo novo polko z naslovom Zame premlad, ki prinaša svež veter v svet narodnozabavne glasbe in opisuje tematiko, ki je mnogim blizu – simpatijo med dvema osebama, ki sta si po letih precej oddaljeni. A pomembno je sporočilo pesmi, za katero je glasbo in besedilo napisal njihov kitarist David Bevc - Dado, aranžma pa je delo njihovega klarinetista Primoža Rečnika. Z njo sporočajo, da leta nikoli niso ovira, če je ljubezen prava in iskrena.

Anita Kadenšek v družbi s Filipom Kladnikom, ki je bil statist v videospotu za novo polko. FOTO: osebni arhiv

Sicer pa svatje počasi vstopajo v dvajseto leto delovanja. »Zdi se nam, da je to skoraj nemogoče, saj je odnos med nami še vedno tako živ kot na začetku našega ustvarjanja. Po vseh teh letih ustvarjanja lahko rečemo, da smo nase zelo ponosni, hkrati pa se veselimo vseh projektov, ki še prihajajo, saj nam energije in zagona, na srečo, ne manjka,« pravijo Veseli svatje, ki so v videospotu pevki Aniti Kadenšek namenili statista Filipa Kladnika, ki je svojo vlogo odlično opravil.

Po vseh teh letih ustvarjanja smo nase zelo ponosni, hkrati pa se veselimo vseh projektov, saj nam energije ne manjka.

Denis Dečman je k sebi stisnil prvorojenca Luko. FOTO: osebni arhiv

Sicer pa Aniti v ansamblu pri petju dela družbo basist Aleš Rola, nekoč član Vražjih muzikantov, pri katerih je takrat še pela Anitina dobra prijateljica Saša Zamernik. Imajo pa Veseli svatje te dni še en dodatni razlog za veselje. 7. junija jih je namreč njihov član, trobentač, bobnar in tudi vokalist Denis Dečman, razveselil z novico, da je prvič postal očka. Sin Luka se je rodil v trboveljski porodnišnici, kjer so očitno lepo poskrbeli zanj in za njegovo mamico, saj se jim je mladi novopečeni očka javno zahvalil za prijaznost, skrb in vso toplino. Mladi družinici želimo vse dobro tudi v našem uredništvu.