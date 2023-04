Za Gorico drži pesti tudi Milanov as

V slovenskem nogometnem prvenstvu sta odprti evropska fronta in tista za obstanek. Na prvi boj bijejo Domžale, na drugi Gorica, med seboj se bosta pomerila v današnji (20.15) prvi tekmi 33. kroga 1. SNL. Nekdanji zvezdnik Gorice, Milana, Sochauxa, Auxerra, Torina, Chieva, Cagliarija in eden od najboljših slovenskih nogometašev v zgodovini Valter Birsa ima lepe spomine na bitke z Domžalčani, ki so sredi prvega desetletja tega tisočletja prav po treh zaporednih goriških zmagoslavjih šampionsko pentljo prevzeli za dve sezoni. Bil je velik trn v peti ambicioznim Domžalčanom, a ga zdaj predvsem skrbi goriška prvoligaška usoda in nogometna prihodnost kluba.

»Ko gre vse narobe, tudi sreče ni. Proti Olimpiji, ki si sicer ni zaslužila poraza, bi lahko Gorica zmagala. Ko si enkrat tako blizu, je treba izkoristiti priložnost, ne glede na razliko v kakovosti ali kako slab si. Tudi Tabor sodi v naše okolje, igra zelo dobro, a je prav tako ogledalo dela na tem koncu Slovenije,« se je za trenutek vrnil v minuli konec tedna, ki je Goričanom prinesel vsaj točko proti državnim prvakom, Sežančanom pa poraz proti Muri.

»Kar se je dolga leta pometalo pod prag, zdaj prihaja na vidno. Nehvaležen položaj je le posledica minulega dela,« je prepričan 36-letni Šempetrčan priženjen v Ajdovščino. O krizi goriškega nogometa nerad govori neposredno, ali da bi kazal s prstom proti krivcem.

Gradnja za ceno izpada

»Lahko je biti pameten, ko gre vse narobe, a prepričan sem, da so se v preteklosti vsi trudili po svojih najboljših močeh. Morda med 'neposrednimi proizvajalci' ni bilo dovolj znanja oziroma ljudi z znanjem. Zdajšnja uprava gasi požar in je okrepila klubsko organizacijo, zato upam, da se bo Gorica rešila. Toda to ne bo dovolj, le lažje bo za naprej. Če ni stabilne Gorice, ni tudi stabilnega nogometa na Goriškem in Severnem Primorskem. Njena vloga je večjega pomena, saj nam mladi in nadarjeni nogometaši uhajajo,« opozarja Birsa.

Prva liga Telemach Vrstni red: Olimpija 70, Maribor 57, Celje 55, Koper 50, Mura 46, Domžale 45, Radomlje 32, Bravo 31, Gorica 23, Tabor 22.

Nekdanji zvezdnik »calcia« bi lahko bil del rešitve. »Morda bom nekoč bolj vpet v nogometni razvoj, a tudi zdaj se veliko pogovarjamo, razmišljamo, načrtujemo. Kljub vsemu živimo v manjšem okolju, v katerem se srečujemo ljudje, ki smo pisali nogomet z veliko začetnico. Je pa tako, da je zdaj treba izpeljati sezono po najboljših močeh in si zagotoviti obstanek. Potem bo vse lažje. Sredi sezone se lahko le rešuje, po koncu pa začenja gradnja na novih temeljih. Po tem, kar vem, in po ljudeh, ki so v klubu ali so pripravljenim pomagati, se lahko piše novo lepo poglavje. Bo pa treba biti potrpežljiv. Tudi za ceno izpada se lahko gradi naprej. Le eno leto pozneje bo to, a morda zato še boljše na vseh ravneh,« ostaja večni optimist trikratni državni prvak z Gorico.