Za gorami se je Rogliču zasvetil rumeni Pariz

Toura še ni konec, vendar se po 18. etapi zdi, da lahko samo še nekaj zelo nepredvidenega Primožu Rogliču prepreči nedeljsko zmagoslavje v Parizu. Slovenski kapetan ekipe Jumbo Visma je odkljukal še zadnjo nevarnejšo gorsko preizkušnjo in bo v vožnji na čas v 20. etapi branil 57 sekund prednosti pred rojakom Tadejem Pogačarjem.



Zadnji dan v Alpah je ekipa Ineos, nesporna vladarica Toura od leta 2012, vendarle rešila svojo čast na letošnji dirki, ki jo je predčasno končal branilec lanske zmage Egan Bernal. Richard Carapaz in Michal Kwiatkowski sta se s pobegom malodane od starta 175 km dolge preizkušnje čez pet zahtevnih gorskih ciljev odpeljala do dvojne etapne zmage. Kwiatkowskemu je pripadla etapna zmaga, Carapazu, ki je med pobegom pobral veliko točk na gorskih ciljih, pa pikčasta majica kralja gora, ki jo je včeraj nosil Pogačar. Vendar je precej več pozornosti kot bratski objem kolesarjev Ineosa na ciljni črti pritegnilo dogajanje za njima. Tam se je odvijala zadnja alpska bitka za vrh v skupnem seštevku in taktična podoba etape je bila pričakovana.



Domala vse ekipe so svoje kolesarje poslale v pobeg čez pet kategoriziranih klancev. Nekatere je zanimala le etapna zmaga, druge (Bahrain McLaren, Movistar in Astana) pa strateška postavitev pomočnikov, ki bi lahko postali vlečna služba svojih kapetanov, če bi se jim v zaključku posrečil napad na rumeno majico. Redki izjemi sta bili Jumbo Visma Primoža Rogliča in UAE Tadeja Pogačarja, ki sta v prvi vrsti želeli braniti svoje položaje, Rogličevo 1. in Pogačarjevo 2. mesto.

Vse je bilo pod nadzorom

Vsaj do zadnjega kategoriziranega klanca na Glieres, zadnjo past za Rogliča pred odločilno vožnjo na kronometer. Prvi je napadel Mikel Landa (Bahrain McLaren), 7. v skupnem seštevku z zaostankom 3:27 za rumeno majico. Zato se Rogličev črno-rumeni vlak ni takoj zganil. Je pa v ospredje poslal neuničljivega Wouta van Aerta, ki je Španca vseskozi držal na varni razdalji.Pred vrhom je skočil še Pogačar, vendar se ni mogel oddaljiti od Rogliča, ki je imel ob sebi še vedno Seppa Kussa. Vsi drugi kapetani so bili osamljeni, v skupini favoritov so ostali le najmočnejši, Roglič, Pogačar, tretjeuvrščeni Miguel Angel Lopez (Astana) in Landa.



Vendar je bilo do cilja še 25 kilometrov in tempo je popustil, pomočniki so se vračali v ospredje, tudi van Aert, ki ga je Roglič na ciljni ravnini poslal v sprint, da je zasedel 3. mesto in pobral 4 odbitne sekunde, ki so bile še na voljo. Pogačarja so zamikale, vendar je bil Belgijec premočan, naposled tudi Roglič, tako da je 30-letni Kisovčan končal na 4. mestu, 21-letni Komendčan pa na 5. Vse kaže, da bosta v Parizu 1. in 2.



Pred karavano sta samo še dva kategorizirana vzpona, omembe vreden je le še ciljni v vožnji na kronometer v 20. etapi, 5,9 km dolg klanec (8,5 odstotka povprečnega naklona) na La Planche des Belles Filles. Na papirju sta oba Slovenca močnejša od najbližjega zasledovalca Lopeza, ki za rumeno majico zaostaja 1:27, za Pogačarjevim 2. mestom pa pol minute.

Še ena priložnost za Mezgeca

Pred odločilnim kronometrom si bodo favoriti, za katerimi je peklenski alpski trojček etap, želeli nekoliko mirnejši dan. Zato je pričakovati, da bodo v 19. etapi (Bourg-en-Bresse–Champagnole, 160 km) na svoj račun prišli sprinterji, ki so preživeli vse najbolj zahtevne klance letošnjega Toura.



Med njimi je tudi Luka Mezgec, ki je že v 14. etapi z 2. mestom (dobil je sprint zasledovalcev za zmagovitim ubežnikom Sørenom Kraghom Andersenom) pokazal, da ga v Franciji noge dobro nesejo.

Če ne bo to njegova zadnja priložnost, bo pa predzadnja, po sobotni vožnji na čas bo na sporedu le še parada (slovenskih) šampionov na Elizejskih poljanah.