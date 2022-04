Z vsemi topovi nad Špance

Na obzorju sta polfinalna para lige prvakov Liverpool – Bayern in Real Madrid – ManCity, menijo navijači. Toda, pozor, nihče si še ni zagotovil napredovanja iz četrtfinala tega spektakularnega tekmovanja in morda bo že današnji večer ponudil (ne)prijetno presenečenje. Pod drobnogledom bo nemško-španski spopad v Münchnu.

Ko je Bayern leta 1976 tretjič zapovrstjo osvojil pokal državnih prvakov (od leta 1993 liga prvakov), je Villarreal izpadel v četrto špansko ligo. Ko je Bayern leta 2013 ozaljšal svojo vitrino s peto zvezdico v ligi prvakov, se je Villarreal vrnil v prvo špansko ligo. Prav vse prebivalce Villarreala bi lahko stlačili na Bayernov stadion Allianz Arena, a bi na njem še vedno zevalo 25.000 prostih sedežev! Vsestranski bavarski gigant in palček iz okolice Valencie nista enakovredna tekmeca.

Toda rumena podmornica deluje v tem stoletju na atomski pogon, odkar jo je prevzel milijarder Fernando Roig, ki je začel kupovati odlične igralce à la Juan Riquelme, Diego Forlan, Marcos Senna in Santi Cazorla. Villarreal zdaj premore največjo kakovost na klopi – trener Unai Emery slovi kot eden najboljših strategov v Evropi, njegove forenzične analize in priprave na tekmeca so vrhunske. To je nazadnje občutil prav Bayern, ki jo je ob porazu na prvi tekmi z 0:1 odnesel fantastično. Nemški trener Julian Nagelsmann trdi, da je šlo za eno najboljših iger Villarreala v zadnjih letih in zelo slab FCB. To da v Münchnu ni mogoče.

Klub, ki bo dodal v zbirko deseti zaporedni (!) solatni krožnik za najboljšega v bundesligi, želi zmleti Špance podobno kot v osmini finala Avstrijce. Salzburg je bil doma boljši (1:1), toda onstran avstrijsko-nemške meje je doživel polom (1:7). Bomo videli, kdo bo deloval bolje – Bayern v postavitvi igre 4-2-3-1 (Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski) ali Villarreal v klasičnem sistemu 4-4-2 (Gerard Moreno, Danjuma).

Lanski Chelsea bližje podvigu

To so gotovo posebne tekme, ki prinašajo velik pritisk vsem udeležencem. »Takšne večere imamo najraje,« je priznal bavarski adut Leon Goretzka, ki je prvič močno opozoril nase leta 2012 z golom v finalu kadetskega eura v Stožicah. Da so pod pritiskom, priznava tudi Nagelsmann, ki se zaveda, kaj zanima športnega direktorja kluba Oliverja Kahna – le podvig v Evropi. In druga tekma večera? Tudi v Madridu se bosta spopadla tipična predstavnika evropske težke artilerije, toda Real (4-3-3: Valverde, Benzema, Vinicius) si je z zmago v Londonu (1:3) vendarle priigral zajetno prednost pred razrvanim in »obubožanim« Chelseajem, katerega usoda je v rokah britanske vlade.

Lanski Chelsea bi »zlahka« nadomestil tudi zaostanek dveh golov, današnji (3-4-3: Mount, Havertz, Ziyech) bo vendarle sprejel misijo nemogoče.