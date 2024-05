Z italijanščino lažje na igrišču in v mestu

Obisk pri slovenskem nogometnem reprezentantu Jasminu Kurtiću v Bolzanu nam je razkrival njegovo dobro razpoloženje, saj je s klubom, ki komaj drugo sezono nastopa v italijanski serie B, dosegel cilj – obstanek v ligi. Obenem odšteva dneve do dogodka, ki ga na igrišču še ni doživel – evropskega prvenstva.

Z njim smo se pogovarjali v lično urejenem centru nogometašev Südtirola za trening v Appianu/Eppanu, kjer je bil denimo tudi pripravljalni tabor nemške reprezentance pred mundialom 2018.

Jasmin, tako vi kot soigralci ste si močno oddahnili, saj ste si nekaj tednov pred koncem sezone v napeti tekmi proti Ternani in zmagi s 4:3 zagotovili tako želeni obstanek.

»Res je bila ta zmaga za nas zelo pomembna, obenem sem se naučil, da je za takšne zmage treba trpeti. Najprej ob enakovrednem razmerju navzočih na igrišču, nato smo imeli igralca več, na koncu pa je bil ves naš trud nagrajen.«

Sicer pa je to komaj druga sezona, odkar se je v Italiji ne prav znani FC Südtirol prebil v serie B. Kako vi občutite utrip pri klubu?

»Drži, moramo se zavedati, kako velik korak je naredil FC Südtirol v zadnjih letih. Dan po odločilni zmagi za obstanek smo dobili nenačrtovan prost četrtek, nato je v petek sledil sestanek z direktorjem, ki je poudaril, kako pomembno je, da ohranjamo status na tej tekmovalni ravni. Pred enim letom smo igrali še v končnici, zdaj je vse skupaj še bolje. Trud vseh v klubu je izjemen in lahko le rečem, da ima malo italijanskih drugoligašev tako urejene razmere kot prav Südtirol.«

9 klubov je že zastopal Jasmin Kurtić v Italiji. To so: Palermo, Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentina, Atalanta, Spal, Parma in Südtirol.