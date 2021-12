Z glavobolom tako Golemac kot Scariolo

Pri Cedeviti Olimpiji imajo v zadnjih tednih toliko težav, da ne vedo, kje se jih drži glava. Toda ritem nastopov jim niti ne dopušča, da bi se jih poglobljeno lotili, se uigrali z novimi košarkarji, namenili počitek reprezentantom in si postopno dvignili kolektivno moralo. Po najhujšem spodrsljaju doslej v ligi ABA proti Zadru bodo drevi ob 20. uri poskušali končati niz treh porazov v evropskem pokalu, čeprav bodo gostili slavni Virtus iz Bologne, s katerim so v prejšnji sezoni dvakrat izgubili. Že v soboto pa jih čaka regionalni derbi s Partizanom v Beogradu.

Ljubljančani vsaj na začetku sezone plešejo na pragu mest, ki vodijo v izločilni del tekmovanj. V ligi ABA so peti z istim številom točk kot Cibona in Igokea za njimi, na širši mednarodni sceni so po petih krogih tik nad površjem, saj so osmi v skupini B z dvema zmagama, kolikor jih je zbral tudi deveti Promitheas. Pogled na lestvico resda razkriva, da le za eno zmago zaostajajo za današnjim tekmecem, a negativni rezultatski trend nikakor ni prijeten. Cedeviti Olimpiji govori v prid le dejstvo, da ima Virtusov sloviti trener Sergio Scariolo, ki je junija nasledil Aleksandra Đorđevića po osvojitvi naslova italijanskega prvaka, še hujše preglavice.

Kot Budućnost in Valencia?

Cikel poškodb se je v Bologni začel že pred sezono, ko si je centrska okrepitev Ekpe Udoh, MVP finalnega turnirja evrolige 2017, strgal pogačično vez. Med hujšimi zapleti velja omeniti še enomesečno odsotnost Marca Belinellija, ki je v prejšnji sezoni potopil Cedevito Olimpijo z 41 točkami na dveh tekmah. Ko se je zvezdniški rutiner v nedeljo vrnil, pa je šele prišel črni vrhunec. Dvoboj s Sassarijem (102:100 po podaljšku) je Virtus pričakal brez centra Jakarrja Sampsona in branilca Niccoloja Manniona, tretjega strelca Italije na letošnjih OI, nato pa se je nadaljevalo.

Že po 19 sekundah si je koleno poškodoval krilo Kevin Hervey, sicer najučinkovitejši v moštvu na tekmah evropskega pokala (povp. 15,6), nato pa sta si zvila gleženj branilca Alessandro Pajola in Isaia Cordinier. Slednji je v prejšnjih dveh sezonah branil barve Nanterra in natresel Olimpijinim košarkarjem 63 točk v treh nastopih, zdaj pa je moral za mesec dni na prisilni počitek.

V Stožicah se zato sprašujejo, kakšno zasedbo bo imel drevi na voljo izkušeni Scariolo, a dobro vedo, da se je dobro zavaroval pred takšnimi primeri. Poleg Belinellija ima še nekaj kakovostnih mož – v prvi vrsti srbskega čarodeja Miloša Teodosića (12,8 točke in 7,3 asistence v evropskem pokalu) in krilo Kyla Weemsa (12,4) – in dokazovanja željne adute v rokavu.

Ne nazadnje si uspešno utirajo pot v italijanski ligi, v kateri so z izkupičkom 8:2 drugi za evroligašem AX Milanom (10:0), v Evropi pa so zanesljivo premagali Bursaspor in Ulm, s katerima so Ljubljančani izgubili. Slabše jim je šlo od rok ob tesnih porazih z Budućnostjo (82:86) in Valencio (96:97), na seznam pa bi se lahko vpisala še Cedevita Olimpija. Kdaj, če ne zdaj?