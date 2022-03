Z dežja pod kap

Lani novembra je bilo v Termah Čatež evropsko ekipno prvenstvo v šahu, zmagali so Ukrajinci in Rusinje v ženski konkurenci. Med 27. marcem in 6. aprilom bo na istem prizorišču še posamično EP, na Šahovski zvezi Slovenije pa pravijo, da so z dežja prešli pod kap. Zadnji dve leti je, tudi šah, zaznamovala pandemija, zdaj na posamičnem prvenstvu stare celine bodo ukrepe zaradi nje sicer omilili, a ruska invazija na Ukrajino je korenito posegla v svet 64 črno-belih polj.

Za čateško tekmovanje je prijavljenih več kot 300 igralcev in igralk iz 40 držav, nagradni sklad je vreden 100.000 evrov; prvo mesto prinese dvajset tisočakov. A časi, tudi šahovski, niso takšni, da bi ljudem po glavah ves čas krožil le denar. Udarni slovenski aduti na EP bodo Laura Unuk, Matej Šebenik in mladinec Jan Šubelj, slednji si je pred dvema tednoma priigral prvo normo od treh za naziv velemojstra.

Simultanka na Prešercu

Pri članicah je prijavljenih 30 deklet. »Ni cilj biti najboljši v ženski konkurenci, temveč biti čim višje v absolutni. Absolutno se tudi ne strinjam z mnenjem, da šahistke igrajo drugače kot moški,« pravi ženska velemojstrica in mednarodni mojster Unukova. »Nimam kakšnih pričakovanj, nisem pa še stoodstotno in povsem pripravljena za napad na moško velemojstrsko normo. Manjka mi še nekaj znanja. V zadnjem času sem delala na samozavesti in izkoristku strateških položajev na šahovnici,« je dodala. Šebenik, ki je tudi trener Laure Unuk, načrtuje preboj med prvo dvajseterico.

»Najbolj pomembno je stanje duha, ki si ga ustvariš na začetku tekmovanja. S pripravami sem relativno zadovoljen, a pravim, da je treninga vedno premalo. Morebiten medsebojni dvoboj z Unukovo na evropskem prvenstvu bi pomenil nadaljevanje skupnih treningov, ti pomagajo tudi meni, saj je Unukova res dobra igralka,« je ocenil velemojster. Ta bo naslednji petek v Ljubljani na Prešernovem trgu ob 11. uri pred EP tudi udeležen v simultanki, tako kot najboljša slovenska šahistka. Unukova pa bo dan kasneje kot promocijski dogodek v Novem mestu denimo odigrala tudi partijo z robotom.