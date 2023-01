Vujo v trabantu na dirki F1

Na svoj 62. rojstni dan bo Veselin Vujović vodil Iran proti reprezentanci Slovenije, katere selektor je bil štiri leta in pol (2015–2019) in z njo na SP 2017 osvojil bronasto kolajno. Ponovno bo srečal svojega nekdanjega kapetana in pomočnika Uroša Zormana.

Kako se počutite pred začetkom drugega dela SP, ki ga boste odprli prav proti Sloveniji?

»Dobro sem, utrujen. Kamor koli grem, imam neke borbe.«

Kakšne?

»V bistvu se grem dirko formule 1, jaz pa vozim trabanta. Samo če formule zletijo s proge na ovinku, lahko pridem pred njimi v cilj. Težko je kaj storiti.«

Vseeno je Iran dosegel prvo zmago v skupinskem delu SP in se prvič prebil v drugi del, to ni majhna stvar.

»Ko sem lansko poletje začel pogovore z iransko zvezo, so mi dejali, da nimajo nobenih rezultatskih pričakovanj, da želijo samo promovirati iranski rokomet in svetu pokazati, da ta napreduje. To sem sprejel. Potem pa smo na islamskih igrah v Turčiji osvojili prvo kolajno v zgodovini iranskega rokometa. Takoj so apetiti zrasli in rekli so mi, da bi bilo nekaj fantastičnega, če bi premagali Čile. To smo storili, a potem so rekli, kako lepo bi bilo, če bi premagali Črno goro. Ljudje, ali ste normalni? Za nameček je nekaj igralcev javno podprlo proteste v Iranu in takoj so jih izključili iz reprezentance. Ni mi lahko.«

Ko ste Slovenijo popeljali na OI v Riu 2016, ste na kvalifikacijskem turnirju v Malmöju premagali tudi Iran. Koliko je od takrat napredoval?

»Zdaj je Iran veliko boljši, če bi prišli v popolni postavi, bi morda lahko zares premagali Črno goro. Tako pa smo sklenili, da smo z uvrstitvijo v drugi del uresničili cilj in da bodo zdaj tekme s Slovenijo, Španijo in Francijo nagrada in velika šola za te mlade igralce.«

Pred vami je Slovenija, ki je velik favorit. Ali menite, da ji lahko Iran pokvari načrte?

»Kot selektor bom storil vse, da se bo Iran dostojno upiral. Bojim pa se, da bomo ponižni in izgubili s 15 ali 20 goli razlike. Če lahko premagamo Slovenijo? Mislim, da nimamo možnosti niti proti tretji postavi Slovenije. Zdaj bo kdo rekel, da blefiram in da gotovo snujem presenečenje, ampak ni res. Realen sem. Moji igralci so neizkušeni in naivni, nekateri so prvič zapustili Iran.«

Kako ste videli Slovenijo v prvem delu v Katovicah?

»Slovenija me je prijetno presenetila proti Poljski, odigrala je pravo moško tekmo. A potem sem videl, da je ta Poljska komaj premagala Savdsko Arabijo. Zdaj me zanima, ali je Slovenija tako močna ali je Poljska tako slaba.«

Čaka vas trenerski dvoboj z Zormanom, kako ga boste pozdravili?

»Videla sva se že v hotelu v Katovicah, kjer smo imeli neki turnir tik pred DP, pa tudi zdaj tukaj v Krakovu. Uroš in jaz sva v rednih stikih, odkar sem odšel iz Slovenije. Pa ne samo z njim, tudi z drugimi ljudmi z rokometne zveze, Franjem Bobincem in igralci, kot so Zarabec, Mačkovšek, Janc in drugi.«

Kaj napovedujete Sloveniji v drugem delu?

»Mislim, da je sposobna doseči tri zmage in zelo dobro uvrstitev. Glavna tekma bo s Španijo, ki ni posebno močna, toda ima uigrano reprezentanco in dolgoletnega selektorja Jordija Ribero.«