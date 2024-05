Barron Trump bo delegat na nacionalni konvenciji republikancev

Najmlajši sin nekdanjega predsednika ZDA Barron Trump bo eden od floridskih delegatov na nacionalni konferenci republikanske stranke julija letos v Milwaukeeju, poroča televizija NBC. Sin Melanie in Donalda Trumpa bo 17. maja zaključil srednjo šolo, doslej pa se ni veliko pojavljal v javnosti.

Položaj delegata bo doslej najbolj odmevna politična vloga Barrona Trumpa, ki je marca dopolnil 18 let. Njegova starejša brata Eric in Donald Trump mlajši ter sestra Tifffany so imeli vloge v predsedniški kampanji očeta leta 2016 in jih imajo tudi letos. Vsi trije bodo prav tako floridski delegati na konvenciji.

Položaj delegata bo doslej najbolj odmevna politična vloga Barrona Trumpa, ki je marca dopolnil 18 let. FOTO: Jonathan Ernst Reuters

Ime Barrona Turmpa se je omenjalo v javnosti ob začetku sodnega procesa proti očetu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov v New Yorku, ko se je Donald Trump pritoževal, da mu sodnik Juan Merchan ne dovoli udeležbe na sinovi diplomski slovesnosti.

Donald Trump mora biti načeloma prisoten vsak dan sojenja v New Yorku, ker je obtoženec v kazenskem postopku, vendar pa mu je Merchan udeležbo na slovesnosti le dovolil.

Predsednik floridske republikanske delegacije na konvenciji, kjer bodo Donalda Trumpa uradno potrdili za predsedniškega kandidata stranke, bo Eric Trump.

FOTO: Erin Scott, Reuters

Donald Trump je na Floridi, kamor se je uradno preselil iz New Yorka, zmagal tako leta 2016 kot tudi leta 2020.

Poleg članov ožje Trumpove družine bo floridska republikanska delegacija polna njegovih zaveznikov. Med njimi so zaročenka Donalda Trumpa mlašega Kimberly Guilfoyle, soprog Tiffany Trump Michael Boulous, pravosodna ministrica države Pam Bondi in drugi.

»Imamo veliko delegacijo voditeljev, izvoljenih uradnikov in celo članov Trumpove družine,« je dejal predsednik Floridske republikanske stranke Evan Power, poroča NBC.