Kakšna zgovorna gesta: Dončićevi soigralci oblekli majico s sporočilom v slovenščini

Košarkarji teksaškega kluba Dallas Mavericks so v gosteh premagali Miami Heat s 111:92 in tako izboljšali razmerje zmag in porazov na 50-30 v zadnjem delu rednega dela lige NBA. Pred tekmo, ki je bila odigrana v noči s srede na četrtek, so vsi igralci Dallasa, razen Luke Dončića in dela trenerskega štaba, nosili majice z napisi v slovenskem jeziku. Na njih je pisalo »pravi MVP«.

Eden od lastnikov Dallasa, Mark Cuban. FOTO: Sam Navarro Usa Today Sports Via Reuters Con

Bliža se namreč končnica, z njo pa razglasitev MVP (najbolj dragocenega igralca) rednega dela. Med kandidati je zasluženo tudi Luka. Z majicami so mu izrazili podporo, v igri za laskavi naslov pa so še Nikola Jokić iz Denverja, Jayson Tatum iz Bostona, Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahome in Giannis Antetokounmpo iz Milwaukeeja. Luka doslej naziva še ni osvojil, vse odkar je leta 2018 prišel v ligo NBA, pa ga omenjajo kot kandidata.

Proti Miamiju dosegel 29 točk in devet podaj

Slovenski zvezdnik v letošnji sezoni dosega skoraj povprečje trojnih dvojčkov. Njegova statistika je 33,9 točke, 9,2 skoka in 9,8 podaje na tekmo, s tem pa je Mavse popeljal do petega mesta zahodne konference. Nastopili bodo tudi v končnici.