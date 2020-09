Vombergar za vzpon zeleno-belih

Celje naslednji teden

Tretji slovenski predstavnik v evropskih pokalih Celje se je že uvrstil v 3. kolo kvalifikacij za evropsko ligo. Njegov nasprotnik naslednji teden, 24. t. m., bo zmagovalec dvoboja Ararat - Fola.

Obramba trdna kot skala, a treba je zabiti gol

Dober dan,, na svidenje,. Športnemu direktorju Olimpijese je vsaj malo raztegnil nasmeh na obrazu, ker je izpeljal prestop argentinskega Slovenca. Ta se je med zeleno-bele vrnil po poldrugem letu pri ruskem prvoligašu Ufi in je na seznamu nogometašev za evropske tekme. Prva priložnost za mednarodno predstavitev bo že drevi: v 2. kolu kvalifikacij za evropsko ligo bo v Stožicah gostoval Zrinjski iz Mostarja. Tekma bo ob 18.30. Druga s slovenskim predstavnikom v kvalifikacijah pa bo ob 20.15. V Fazaneriji bo Mura gostila danski Århus.Pod taktirko Rudonje popolnoma prenovljena zasedba zeleno-belih je v Vombergarju dobila pri navijačih priljubljenega napadalca, ki je, ko je dobil resnejšo priložnost pri, nakazal reprezentančni potencial. Tega ni videl šampionski trener, saj je pred Vombergarjem dajal prednost rojaku, a je bil Zagrebčan vseeno nagrajen z najpomembnejšim golom v sezoni 2017/18, vrednim naslova državnega prvaka.je v 90. minuti velikega derbija v Ljudskem vrtu zatresel z glavo mrežo za Olimpijino zmago s 3:2.Vombergar je tip napadalca, ki ustreza zdajšnji igralni filozofiji pod vodstvom trenerja, saj je bolj atletska. Zaradi svoje marljivosti, nepopustljivosti in telesne moči je v Buenos Airesu rojeni Andres ustreznejši kot Dalmatinec Ante, ki bo bržkone odšel, po tem ko je imel prvovrstne asistente v, zdaj že nekdanjih olimpijcih. Zdajšnja zeleno-bela posadka se precej bolj utruja in ima na začetku sezone precejšnje težave z neučinkovitostjo. Davek za Vombergarjev prihod pa je za evropsko tekmo plačal junak prve evropske bitkeVikingur, Koper in Mura, evropska zmaga po 120 peklenskih minutah z 2:1 ter neodločena ligaška izida proti Kopru (1:1) in Muri (0:0), to je Olimpijin izkupiček pred četrto tekmo v sezoni, ki lahko usmeri njeno pot. V ljubljanskem taboru upajo, da na bolje. Zrinjski, ki je pred leti dvakrat poskušal presenetiti Maribor v kvalifikacijah za ligo prvakov, je pravšnji tekmec za optimizem, a je lahko tudi neprijeten, ker sta Olimpijina uigranost in telesna pripravljenost še vse prej ko idealni. A s podobnimi skrbmi se ukvarjajo tudi Hercegovci.Sladke skrbi ima. Mura je najprej nanizala tri zmage, dve ligaški (2:0 proti Celju, 3:0 proti Taboru) in evropsko (4:0 proti Kalju), v generalki za današnji dvoboj z zahtevnim danskim Århusom pa je v Stožicah igrala brez golov. Čeprav vloga manjšega favorita pripada Skandinavcem, se črno-beli zavedajo velike priložnosti, ki se jim ponuja. Šimundžo rahlo skrbi le zdravstveno stanje enega od stebrov obrambe, druge odločitve pa so povsem v njegovih rokah. Predvsem, kdo bo igral v napadu. Najboljši strelec minule sezoneje bil skrit na rezervni klopi, prednost je imel. Vrača se tudi. Nabor igralcev je velik, Šimundževa skušnjava prav tako.