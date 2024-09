Velika žalost v Parizu. Zaradi zadnjih dveh metrov v maratonu so ji vzeli medaljo

Kariero mnogih športnikov zaznamuje en sam spomin, trenutek, ki se jim za vedno vtisne v glavo in če je negativen, se lahko kaže kot nočna mora. Morda bi bilo tako najbolje reči, saj bi današnji čas špansko paraolimpijsko maratonko Eleno Congost lahko spremljal vse življenje.

Zgodba gre takole; Španka se je po zlatu v Riu in osmih letih športne odsotnosti vrnila na igre, saj se je v omenjenem obdobju posvetila materinstvu in možu rodila štiri otroke. K vrnitvi na maraton jo je nagovarjal mož, ki ga je poslušala, čeprav je imela do Pariza le še leto dni in bi se seveda morala uvrstiti na tekmovanje.

Elena se je začela pripravljati, usklajevala je dve ljubezni, družino in tek ter v pičlih petih mesecih izpolnila normo na seviljskem maratonu in si priborila normo za Pariz, kjer je bila danes dva metra oddaljena od olimpijske kolajne, na koncu pa je domov odšla žalostna in razočarana. In vse to zaradi res neverjetne napake ...

Naredila je napako

Španka bi namreč morala v cilj priti kot tretja in osvojiti bron, a je po pretečenih 42 kilometrih in 193 metrih dva metra pred ciljem izpustila vrv, s katero je bila privezana na vodnika, in tako naredila napako, zaradi katere je bila na koncu diskvalificirana. Španska paraolimpijska zveza se je pritožila, a pravila so jasna. Resnično bizaren način izgube olimpijske medalje, milo rečeno. Da bo zgodba še bolj žalostna, omenimo, da naj bi bil to njen najboljši čas v karieri (3:00:48), a od vsega – nič.

Bronasta je bila Japonka Michishita, prvi dve mesti pa sta pripadli Maročanki, srebrni En-Nourhi in zlati El Idrissa, ki sta postavili tudi svetovni rekord, poroča sportske.jutarnji.hr.