Brez rok in nog po zlato

V Parizu so se v sredo zvečer s slavnostnim odprtjem v središču mesta začele 17. poletne paralimpijske igre. Kar 4400 parašportnikov se bori za 549 kompletov odličij, prva so zdaj, ko to berete, že podeljena. Prizorišča so dobro obiskana, gledalke in gledalci uživajo v obračunih, v katerih ne manjka rekordov, presežkov, zmag, porazov, smeha in solz.

Organizatorji si obetajo velik obisk: pred odprtjem je bilo prodanih dva milijona vstopnic, tudi te igre pa imajo svoje zvezdnike, ikonične športnice in športnike, ki s svojimi dosežki opozarjajo nase.

Slovenski pečat

Will Bayley je v Pariz prišel po svojo peto paralimpijsko medaljo. FOTO: Leon Vidic

Eden od teh je tudi namiznoteniški igralec, Britanec Will Bayley, ki je v Pariz prišel po svojo peto paralimpijsko medaljo, leta 2016 je bil zlat v Riu, do vseh uspehov pa ga vodi slovenski trener Gorazd Vecko. Will se je rodil z artrogripozo, ki je prizadela vse njegove okončine, pri sedmih letih je zbolel za rakom. Med okrevanjem je začel igrati namizni tenis, prvo mizo mu je kupila babica. Pri naših sosedih tekmuje in živi 24-letni paraplavalec Simone Barlaam. Zaradi težav s kolkom se je rodil z eno krajšo nogo, od 14. leta plava, od 2017. tudi redno tekmuje. Do danes je bil 18-krat svetovni prvak, osemkrat najboljši v Evropi, leta 2021 je v Tokiu na paralimpijskih igrah osvojil prvo in edino zlato na 50 metrov prosto. Markus Rehm je 36-letni nemški atlet, ki je pred 21 leti izgubil desno nogo pod kolenom, nesreča se je zgodila pri wakeboardu. Letos v Parizu lovi četrto zaporedno zlato odličje v skoku v daljino.

Kar 23 naslovov za grand slam

Pojem tenisa je 27-letna Nizozemka Diede de Groot, prva igralka sveta tako v posamični konkurenci kot v dvojicah; zlato je osvojila na obeh tekmah v Tokiu, posamično in ekipno, slednjo z Aniek van Koot. Diede se je rodila s krajšo desno nogo. Do danes je zbrala že 23 zmag na turnirjih za grand slam.

Diede de Groot bi rada ozaljšala svojo bogato zbirko uspehov. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Iz Švice prihaja 36-letni Marcel Hug, imenovan srebrna krogla. Tekmuje v t. i. aerodinamični formuli (posebej za gibalno ovirane oblikovani športni rekvizit). V Tokiu je 2021. osvojil štiri paralimpijske kolajne (maraton, 5000, 1500 in 800 metrov), ambicij mu ne manjka niti letos. Domači up je 38-letni triatlonec Alexis Hanquinquant, ki bo branil zlato iz Tokia. Zagreti košarkar in praktikant borilnih športov je leta 2010 doživel delovno nesrečo, tri leta pozneje so mu amputirali nogo pod kolenom. Avstralski igralec ragbija, 35-letni Ryley Batt, tekmuje na svojih šestih paralimpijskih igrah. Rodil se je brez nog in imel operacijo, s katero so mu ločili prepletene prste. Leta 2004 je debitiral na igrah v Grčiji, do danes ima dve zlati in eno srebro.

Odpisani v ZDA

Oksana Masters se je rodila 1989. v Ukrajini, tri leta po nesreči v jedrski elektrarni v Černobilu. Biološki starši so jo zapustili, verjetno tudi zato, ker se je rodila z eno krajšo nogo, z eno ledvico, delnim želodcem in šestimi prsti, delno prilepljenimi na vsako roko. Odraščala je v sirotišnici, kjer so jo redno pretepali in zlorabljali. Pri sedmih letih jo je posvojila Američanka Gay Masters. Oksana se je zapisala športu, v katerem je uspešna še danes: na zimskih paralimpijskih igrah je osvojila že sedem zlatih medalj (smučarski tek in biatlon ter kolesarstvo, kjer tekmuje še danes), na poletnih paralimpijskih igrah tekmuje v veslanju, skupaj ima že 17 paralimpijskih odličij.

V ZDA je svoj dom našla tudi danes 32-letna Jessica Tatiana Long, ki se je rodila kot Tatiana Olegovna Kirillova v Rusiji. Starši so bili mladoletni, Tatiano, danes Jessico, pa so posvojili ameriški starši, ko je bila stara 13 mesecev. Letošnje igre so njene šeste po vrsti, osvojila je 29 kolajn, od tega 16 zlatih. Tatiana McFadden danes velja za najhitrejšo žensko na svetu, doslej je v teku osvojila 20 paralimpijskih kolajn, tudi osem zlatih. Rodila se je leta 1989, tudi ona na območju Sovjetske zveze, in sicer s prirojeno motnjo, bila je paralizirana od pasu navzdol. Biološka mati jo je pustila v sirotišnici, ker je bila prerevna, da bi ji privoščila invalidski voziček. Prvih šest let je hodila po rokah. Zdravniki so ji rekli, da je tako bolna, da ne bo dolgo živela. Medtem ko je bila v sirotišnici, je spoznala Deborah McFadden, ki je bila na obisku v Rusiji kot komisarka za invalide pri Ministrstvu za zdravje in socialne zadeve ZDA. Deborah in njena partnerica Bridget O'Shaughnessy sta jo posvojili in odpeljali v Baltimore.