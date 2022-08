V spomin na Antona Preglja in dobrodelne namene

Slovenski mojstri brzic kot tudi mirnih vod se počasi poslavljajo od sezone. Anja Osterman je bila med osrednjimi slovenskimi junaki(njami) palete evropskih prvenstev v Münchnu na mirni vodi, za našimi krotilci brzic je že zdaj imenitna sezona, zdaj najprej za vikend sledi še tekma v Pauju (Fra), za njo pa bi lahko zgodbo zaokrožili na finalu svetovnega pokala v Andori, prvi konec tedna v septembru. A tako kot na tekmovališču slovenski kajakaško-kanuistični tabor navdušuje tudi v dobrodelnosti.

Pri reprezentanci so se odločili za lepo akcijo skupaj s humanitarno ustanovo Hiša sonca ter pediatrično kliniko. Naš reprezentančni tabor in sploh zvezo za kajak in kanu je pred kratkim pretresla smrt Antona Preglja, uglednega odvetnika in velikega privrženca omenjene športne panoge. Preminil je nekaj dni pred največjim tekmovanjem za reprezentanco v tej sezoni, SP v slalomu na divjih vodah v Augsburgu. Pozneje so tam naši aduti zablesteli, tudi v trenutkih največjega slavja so večkrat pomislili na dolgoletnega spremljevalca kajakaško-kanuističnega utripa na Slovenskem.

»Gospod Pregelj resda ni imel pri zvezi nikakršne uradne funkcije, toda poznala sva se domala tri desetletja, zelo rad je imel naš šport, na poti k mednarodni uveljavitvi je pomagal Petru Kauzerju, Luki Božiču, Benjaminu Savšku in drugim. To vedo vsi, ki so tako ali drugače vpleteni pri naši izbrani vrsti, zdaj pa smo prisluhnili zamisli našega reprezentančnega zdravnika Mirana Šebeštjena. Predlagal je namreč, da bi del opreme, v kateri so naši reprezentanti zablesteli na svetovnem prvenstvu v Nemčiji, ponudili na avkcijo z dobrodelnim namenom,« je dejal Andrej Jelenc, že dolgo alfa in omega te športne panoge pri nas, uradno direktor zveze.

Podpisana startna številka

Ta je že dolgo naklonjena dobrodelnosti, v spominu ostaja EP v slalomu v Tacnu leta 2017, ko so pomagali otrokom z downovim sindromom in jim namenili delovne vloge v prostoru VIP. »Drži, to so bili naraščajniki iz gostilne Druga violina na Starem trgu v Ljubljani, imenitno so se znašli na tistem prvenstvu,« je poudaril Jelenc in dodal tudi pomembnost dobrodelne tekme v 24-urnem veslanju po Ljubljanici, katere organizatorji so bili prav pri kajakaški zvezi, med tistimi, brez katerih ta dogodek ni minil, pa je bil tudi preminuli Anton Pregelj.

»Pravzaprav smo prisluhnili želji družine in sredstva ob pogrebu pokojnika namesto za vence namenili pediatrični kliniki, zdaj pa bi lahko storili še korak naprej. Pri nas v pisarni je podpisana startna številka svetovnih prvakov iz Augsburga, predali jo bomo Hiši sonca, ta pa bo izpeljala dobrodelno akcijo za otroke,« nam je še omenil Jelenc.