V Skopje po prvo popotnico za jesen

Na zboru pet novincev

Pisani dnevi v Kopru Potem ko so vrata večine slovenskih stadionov že zaklenili, je na Bonifiki v Kopru še naprej živahno. Tu je bil nazadnje finale pokala NZS, jutri ob 20. uri bodo domači rumeno-modri v povratni tekmi kvalifikacij za 1. SNL gostili Krko, v petek ob 20.45 pa bo še reprezentančna tekma Slovenije in Gibraltarja.

Današnja tekma slovenske nogometne reprezentance na makedonskem nacionalnem stadionu (18.00) še zdaleč nima takšnega naboja kot tista pred poldrugim letom, ko so si Kekovi izbranci s porazom 1:2 žal zaprli vrata proti uvrstitvi na euro, vseeno pa prinaša novo pomembno poglavje v knjigi z želenim vzponom k tisti ravni, na kateri je naš reprezentančni nogomet nekoč že bil. Tokratni gostitelji pa so evforični: zanje bo ta preizkušnja že odskočna deska med odštevanjem do EP, na katerem bodo nastopili prvič doslej.Klubska sezona je pod streho, na slovenskem severovzhodu se je umiril ves adrenalin po nepozabni zadnji predstavi za naslov prvaka med Mariborom in Muro ter nato prvo šampionsko veselico za nogometno vzneseno Prekmurje, misli pred počitnicami zdaj uhajajo k prihajajočima tekmama izbrane vrste: danes v Skopju in nato v petek na Bonifiki v Kopru z Gibraltarjem.Kajpak bi bilo precej lepše, če bi imela slovenska reprezentanca takšno izhodišče kot moštvo današnjih gostiteljev, ki neučakano odštevajo do svoje premiere na evropskem prvenstvu: v nedeljo, 13. t. m., v Bukarešti z Avstrijo. Slovenija pa bo pač morala na naslednje veliko tekmovanje znova počakati, teorija jo ohranja v boju za pot na mundial 2022. Res pa po imenitnem začetku ob domači zmagi nad Hrvaško nato po bolečih porazih v Rusiji in zlasti na Cipru izhodišče zdaj ni kaj prida obetavno.A kvalifikacijska zgodba se bo nadaljevala jeseni, za začetek že v prvih septembrskih dneh s trojčkom tekem – doma proti Slovakom in Maltežanom ter v Splitu s Hrvati –, zato je povsem razumljivo, da selektorskupaj z igralci tudi pripravljalnima tekmama pred odhodom na počitnice namenja veliko pozornosti. Ne nazadnje gre tudi za preverjanje novih moči. Tako je Kek prvič na priprave povabil vratarja(Bravo), branilca(Domžale), igralca zvezne vrste(Tirol) ter napadalca(Maribor) in(Salzburg).Morda bo že danes v Skopju kdo od omenjenih dobil priložnost, še več te gre za nove obraze pričakovati v petek na Obali proti realno slabšemu Gibraltarju. »Šibki smo med osrednjimi branilci, nazadnje nismo blesteli v napadu,« se dobro zaveda prvi mož slovenske reprezentančne stroke, ki si je sicer želel, da bi imel tokrat na seznamu tudi branilca iz največjih klubov Slovaške ter Madžarske, Slovanovegain Ferencvarosevega. A tokrat ju ni na zboru, tudi zato bo priložnost za preverjanje novih adutov za obrambni del moštva.Pa ne gre le za obrambo, tako kot pravi, zdaj že izkušeni reprezentant iz nemškega drugoligaša Hannovra, so novinci pri izbrani vrsti prav dobrodošli: »Ti mlajši fantje so se super znašli pri našem moštvu! Vlivajo nam novo energijo na igrišču in ob njem, zelo sem vesel, da je tako.« Seveda bo veselje še večje, če se bo Slovenija danes v Skopju odrezala z lepo predstavo ...