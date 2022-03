V Katar z goli goriške vrtnice

V boju za končno zmago na Bližnjem vzhodu, kjer bi se lahko nogometna prevlada stare celine na SP podaljšala že na rekordnih 20 let, bosta evropske barve branili še Portugalska in Poljska, ki sta na domačih tekmah dodatnih kvalifikacij Severno Makedonijo oziroma Švedsko premagali z 2:0. Portugalci so se morali v torek že tradicionalno močno potruditi, a ti mojstri tempiranja forme bodo s Cristianom Ronaldom spet kandidati za končno zmago.

Makedoncem tokrat po herojski predstavi in polfinalni zmagi v Palermu nad Italijo ni uspel še en podvig, pokopala sta jih zadetka Bruna Fernandesa v 32. in 65. minuti. »Že imam dva naslova, sanjam še o tretjem. Povsem si zaslužimo biti na SP in srečni smo, da bo lahko tam Portugalsko podpiralo 11 milijonov rojakov,« je dejal selektor Fernando Santos. Poljaki so v domačem Chorzowu z goloma Roberta Lewandowskega (49., 11-m) in Piotra Zielinskega (72.) pokopali upe Švedov in Zlatana Ibrahimovića, ki pa je pred prihajajočimi tekmami lige narodov, v kateri bodo Švedi tekmeci Slovenije, namignil, da še ne razmišlja o upokojitvi.

»Dokler bom zdrav in lahko kaj prispevam, si želim igrati za Švedsko, je pa po takšnem razočaranju težko govoriti,« je dejal zvezdnik AC Milana, ki bo letos dopolnil 41 let. Wales bo po zmagi nad Avstrijo, ki jo je prejšnji teden pokopal Gareth Bale, moral do odločilne tekme počakati vse do junija, ko naj bi se v drugem polfinalu vendarle pomerili Škotska in Ukrajina.

Še posebno dramatičen je bil razplet kvalifikacijskih bojev v Afriki, kjer je bil v ponovitvi finala letošnjega afriškega prvenstva Senegal spet boljši od Egipta. Sadio Mané je po minimalni zmagi z 1:0 s soigralci potreboval 11-metrovke, njegov soigralec iz Liverpoola Mohamed Salah je zgrešil v prvi seriji, Mané pa je Senegalce na SP poslal s petim strelom.

Lapadula osrečil Peru

Po torkovih tekmah stavnice največ možnosti za končno zmago še naprej pripisujejo Braziliji (kvota 5,5). Britanski Sky Bet za njo uvršča Francijo (6), Anglijo (7), Španijo (8), Nemčijo (9) in Argentino (10), ki je za slovo od kvalifikacij remizirala v Ekvadorju z 1:1, medtem ko so Brazilci kvalifikacije brez poraza sklenili z visoko zmago na vedno napornem gostovanju v bolivijskem La Pazu (4:0).

Poleg Ekvadorja in Urugvaja, ki sta si uvrstitev na mundial družno zagotovila prejšnji teden, je v torek slavil tudi Peru, saj si je z domačo zmago nad Paragvajem z 2:0 – za vodstvo je že v 5. minuti zadel nekdanji član Gorice Gianluca Lapadula – zagotovil nastop v dodatnih medcelinskih kvalifikacijah.

Vlak za Katar sta neuspešno lovili zvezdniški izbrani vrsti Čila in Kolumbije, Peru bo tako sredi junija na prizorišču SP odigral tekmo na vse ali nič z zmagovalcem para Združeni arabski emirati – Avstralija. Drugi par bo združil predstavnika Severne in Srednje Amerike ter Karibov in Oceanije.