V Evropo še nikoli bolj urejena Olimpija

»Možnosti so 50-odstotne, štartno izhodišče je zelo drugačno za njih in za nas,« je trener zeleno-belih Joao Henriques z veliko previdnosti napovedal razplet prvega dvoboja slovenskega nogometnega prvaka Olimpije in latvijskega Valmiere. Za Olimpijo se po dvojni lovoriki na domačem bojišču drevi ob 20. uri začenja – v 1. kolu kvalifikacij za ligo prvakov – sezona velikih pričakovanj z neprikritim naskokom na eno od Uefinih tekmovanj: na ligo prvakov, evropsko ligo ali konferenčno ligo.

Olimpija od novega obdobja, ko je klub leta 2015 prevzel prvi upravljavec Milan Mandarić, na začetku sezone še ni bila nikoli tako »urejena«. Igralski kader je tako rekoč sestavljen šel čez polne priprave in s trenerjem, ki se je že prej lahko pripravil na nov izziv.

Latvijci premagljiv tekmec

Na štartu kvalifikacij za ligo prvakov prvi tekmec sodi v kategorijo premagljivih nasprotnikov, a z oguljeno frazo, v nogometu je vse mogoče. Toda ne glede na »mati modrosti«, previdnost, se je zeleno-belim težko izogniti vlogi favoritov. »V katerikoli državi je biti prvak težko. Prvak je prvak. Vemo pa, kaj prinaša ta tekma in kako pomembna je za Olimpijo. Povsem smo osredotočeni na tekmo. Želim le, da igralci uživajo v tekmi,« je 50-letni naslednik Alberta Riere na trenerskem stolčku dal vedeti, da se je projekta Evropa lotil zelo resno in natančno.

Naslednji Balkani ali Ludogorec V primeru napredovanja se bo Olimpija v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov pomerila z zmagovalcem dvoboja Balkani (Kosovo) – Ludogorec (Bolgarija). Če bi izpadla na prvi stopnici, bi evropske nastope nadaljevala v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Če bi izpadla v drugem kolu kvalifikacij, bi nadaljevala pot v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Valmiera je z zadnjo prvenstveno zmago s 6:0 rahlo prestrašila Ljubljančane, toda dejstva so jasna: na tretjem mestu za vodilnima v latvijskem prvenstvu Rigo in Rigas FS zaostaja kar za 21 oziroma 18 točk. Če ne bi napolnila mreže številčno oslabljenih tekmecev, bi bila tudi njena razlika vse prej kot resna, 29:21 v 22 tekmah. Na Uefini lestvici Latvija zaostaja za Slovenijo za štiri mesta, 31:35.

Napadalca trener že izbral

»Tekmečeva prednost je 1900 tekmovalnih minut tekem. Je v tekmovalnem ritmu. Napadalci so iz Brazilije, Senegala, Kolumbije, tu je še odličen mladi ukrajinski reprezentant. Toda mi smo podredili priprave tej prvi tekmi in igrali šest tekem. Pripravili smo se najbolje, kar se je dalo. Ta trenutek moramo uravnotežiti naše stvari s kakovostjo, tekmovanjem, zaupanjem, predanostjo in s tem, kar vemo o tekmecu. Naše zamisli moramo sprejeti in razumeti. Poznamo njihove odlike, ki se jim moramo izogniti,« je bil jedrnat Henriques, ki se je izognil podrobnejšim opisom stanja v svojem moštvu. Tudi o tem, kdo bo osrednji napadalec.

»Imamo več kakovostnih nogometašev in vsakega lahko postavimo v to vlogo, četudi nima igralskih značilnosti za napadalca. Vsak ve, kaj mora narediti. Pomembnih je enajst igralcev na začetku, a tudi igralci s klopi, vsi so se pripravljali za tekmo. Vsi morajo biti pripravljeni od danes naprej do konca avgusta,« je bil skrivnosten za javnost, a je potrdil, da pri njem ni neznank, kdo bo igral v konici napada.

Olimpijin portugalski strokovni štab ničesar ni prepustil naključju. FOTO: Dejan Javornik

Tudi v tej sezoni bo eden od ključnih mož Augustin Doffo. Argentinec je primerjal lanski štart in moštvo z letošnjim. »Katero moštvo je boljše, lansko ali letošnje? Ne vem, po dvoboju bomo videli. Lani smo se na začetku srečevali z velikimi težavami, zdaj smo bolj izkušeni,« je povedal 28-letni zadnji zvezni igralec, ki je razkril, da se z novim trenerjem igra in postavitev v zvezni vrsti nista veliko spremenili, le da bo morda imel nekaj več »napadalne« svobode. Tudi z novinci so se »staroselci« hitro ujeli. »Lahko se je združiti v to moštvo, ker so le prijetni ljudje. Smo odlična skupina, a potrebujemo še nekaj časa, da spoznamo drug drugega. Najpomembnejše je, da prvo tekmo zmagamo.«