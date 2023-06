V beograjski pekel gre Cedevita Olimpija s hladnimi glavami

V štirih sezonah od združitve slovenske Olimpije in hrvaške Cedevite so se ljubljanski košarkarji desetkrat pomerili s Partizanom in po zaslugi dveh lanskih uspehov vodijo s 6:4 v zmagah. Pa vendar bi težko rekli, da bodo v drevišnjem odločilnem dvoboju polfinala lige ABA v vroči Beograjski areni (ob 19. uri) imeli kakšno prednost. Morda zgolj kanček več sproščenosti, saj nad tekmeci z izdatno višjim proračunom in velikim pritiskom, da se morajo vnovič uvrstiti v evroligo, visi Damoklejev meč.

Sezone v ligi ABA so vse daljše – lani se je finale končal 6. junija, leto poprej 28. maja, pred pandemijo in povečanjem števila moštev na 14 običajno že sredi aprila –, po svoje tudi pretirano živčne zaradi boja za uvrstitev med elito stare celine z vsemi sredstvi. Za Partizan in branilko naslova Crveno zvezdo, ki od 23. maja čaka na finalnega tekmeca, bi izguba mesta v evroligi pomenila že skoraj konec sveta, saj bi lahko ostala brez lepega dela financiranja iz državnih virov. Za Cedevito Olimpijo bi lahko na podlagi njenih izkušenj v evropskem pokalu rekli, da še nekaj let – če sploh – ne bo dovolj zrela in bogata za kakovostni preskok. Toda ali košarkarji razmišljajo v takšnem slogu, ko stopijo na igrišče? Odgovor je jasen – ne.

O željah je pred dnevom D spregovoril tudi Miro Alilović, ki se mu počasi iztekajo dnevi v vlogi začasnega Olimpijinega trenerja: »Pred začetkom polfinala smo si želeli, da bi prišlo do tretje tekme. Zdaj je pred nami nova preizkušnja v Beogradu, ki je izjemno zahtevna za vsa gostujoča moštva. Ko igraš proti boljšemu in bolj nadarjenemu tekmecu, se moraš izkazati s kolektivno obrambo, nadzorovati skok in povezati igro, da v obrambi in napadu deluješ kot moštvo.«

Ferrell se želi oddolžiti

Medtem ko Partizanovi košarkarji iz pragmatičnih razlogov in brez posledic tako kot lani sploh ne sodelujejo v srbski ligi, so morali Ljubljančani pred potjo v Beograd odigrati še prvi tekmi slovenskega DP s Heliosom, kar je bil velik izziv za njihovo osredotočenost. Ob sobotnem porazu v Stožicah si je Yogi Ferrell prislužil izključitev že v 17. minuti, zato se bo drevi poskušal oddolžiti.

»Smo izredno motivirani, saj se nam ponuja priložnost, za kakršno smo garali celotno sezono. Stopiti moramo na parket in dati vse od sebe,« pravi ameriški organizator, trenutno najbolje statistično ocenjeni košarkar končnice lige ABA med vsemi, ki so še vedno v igri. Drugi je Luka Mitrović iz Crvene zvezde, tretji Ferrellov soborec Alen Omić, sledijo jim Dante Exum, James Nunnally, Mathias Lessort in Kevin Punter iz Partizana.

Razmerje je zgovorno. V prvih dveh dejanjih polfinalnega dvoboja so zmagali gostitelji – v Beogradu s 85:70, v Ljubljani s 95:83 – moštvi pa sta prikazali dokaj različno dnevno formo. Olimpijina stalnica je bila zgolj prevlada pri skokih, v gosteh s 50:28, doma z 39:23, zelo pa je nihala pri metih iz igre, od 30,7 odstotka na prvi tekmi do 53,3 na drugi.