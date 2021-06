Tveganje se je bogato obrestovalo

BELI NA POTEZI

Nihal – Zhu Jiner, internet 2021. Po katerem taktičnem udaru belega se črna pozicija sesuje kot hišica iz kart?

REŠITEV: 1.Sxd5! De8 (1…cxd5 2.Txc8 Txc8 3.Dxc8, itd.) 2.Lxf6! Td7 3.Se7+! Kf7 4.Sxc8 Sxf6 5.Dc4+ 1:0

Indijski zmagi

Uvodni turnir šeste sezone elitne turneje Grand Chess Tour v romunski prestolnici Bukarešta je osvojil 36-letni velemojster iz AzerbajdžanaPotem ko se je v uvodnih krogih poistovetil s previdno taktiko večine udeležencev turnirja in remiziral v prvih štirih partijah, se je v nadaljevanju odločil za bolj odločen in tudi nekoliko tvegan pristop. Ta se mu je takoj obrestoval, potem ko je s črnimi figurami hitro zavil z glavnih teoretskih poti in nato v časovni stiski svojega nasprotnikaprodrl z napadom na kraljevem krilu.Že v naslednjem krogu je vpisal novo zmago, tokrat je z belimi figurami izkoristil hitro in površno igro Armencana prehodu iz otvoritve v srednjo igro. Ti dve zmagi sta ga pripeljali v vodstvo, a se ni ustavil in je takoj zatem v izjemno vodeni partiji ugnal še številko dve s svetovne ratinške lestvice, Američana. Kljub črnim figuram je hitro razkril svoje agresivne namene in začel napad na kraljevem krilu. Pred strašno iniciativo nasprotnika se je Američan zatekel v končnico, a je ob tem ostal brez kmeta in Mamedžarovu je z dobro tehniko in drobnimi taktičnimi vložki minimalno materialno prednost uspelo pretvoriti v tretjo zaporedno zmago. S tem izjemnim nizom je najbližjim zasledovalcem pobegnil na celo točko, prednost pa je v zadnjih dveh krogih brez težav ohranil in osvojil prestižno turnirsko zmago.S pridobljenimi ratinškimi točkami je na virtualni ratinški lestvici tudi skočil na peto mesto. Drugo mesto so si s točko zaostanka za zmagovalcem razdelili Levon Aronjan,in. Kljub postopnemu vračanju standardnega šaha spletni turnirji ostajajo aktualni. Pretekli konec tedna je na ta način potekal drugi obračun najbolj obetavnih mladih igralk in igralcev, ki se potegujejo za prestižno vstopnico na naslednji turnir elitne spletne serije.Po uvodni zmagi 16-letnega Indijcaje tokrat podvig uspel njegovemu leto dni mlajšemu rojaku, sicer drugemu najmlajšemu velemojstru v zgodovini. Ognjeni krst v elitni druščini s svetovnim prvakomna čelu ga čaka 26. junija, ko se spletna serija nadaljuje s sedmim turnirjem.