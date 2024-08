Turek Dikec pojasnil, zakaj strelja brez opreme

Turek Yusuf Dikec, 51-letni dobitnik srebrne kolajne na letošnjih olimpijskih igrah v streljanju, je zagotovo ena izmed največjih senzacij letošnjega tekmovanja. Kmalu po njegovem nastopu, ko je brez zaščitne opreme, zgolj s puško v roki, prišel do olimpijskega odličja, so fotografije in posnetki njegovega nastopa zaokrožili po spletu. Pozornost je namreč pritegnil, ker je bil njegov nastop tako drugačen v primerjavi z njegovimi tekmeci.

Dikic je namreč nastopil brez zaščitne opreme, posebnih očal in slušalk. V njegovih ušesih je bilo mogoče opaziti le majhne barvne čepke, medtem ko so bili njegovi nasprotniki opremljeni od glave do pet. Dikec je za spremembo od drugih deloval popolnoma hladnokrven, z eno roko v žepu in se prikupil gledalcem olimpijskih iger.

51-letni strelec je v prvem intervjuju po uspehu povedal, da morda res deluje umirjen, a v njemu vedno vre in ima občutek, da mu bo razneslo srce, a se trudi, da tega ne pokaže. »Ker streljam tako, da ima obe očesi odprti, bi bila uporaba opreme neudobna,« je še dejal in dodal, da je ključno, da pokaže talente, ki jih ima.

Priznal je še, da ga je vsa pozornost presenetila in hkrati motivirala. »Nisem pričakoval takšne potrditve. Ujelo me je nepripravljenega.«