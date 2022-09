Tudi v Berlinu ne gre brez Slovencev

Glavno mesto Nemčije se nenehno spreminja, toda eno dejstvo ostaja nespremenjeno. Ko stopaš po ulicah Berlina, začutiš spoštovanje do njegove bogate zgodovine in do vsega, kar se je dogajalo v njegovih nedrjih. Dobrega, lepega in tudi tragičnega za človeštvo. Do nedelje bo košarkarska metropola stare celine, tako kot je bil leta 1993.

Pred 29 leti se je v Berlinu začela pot slovenske reprezentance na evropskih prvenstvih. Zdaj se je vrnila v kraj prvih samostojnih korakov in po izstopu Združenega kraljestva z brexitom najbolj naseljeno mesto v Evropski uniji, v katerem je nemogoče iskati kakršen koli skupni imenovalec. Uradno ima 3,8 milijona prebivalcev, saj so ga preplavili prišleki iz 190 držav. V mestu najdemo 25 različnih etničnih skupin z vsaj 10.000 zastopniki, med katerimi je najbolj množična turška diaspora s številnimi generacijami, ki so se začele izrekati za Nemce, a niso opustile svojih običajev, vere in kulture. Po ogledu številnih mestnih znamenitosti in umiku iz bleščavega vrveža med domove vsakdanjih ljudi se zato obiskovalci težko ognejo občutku, da so že bili v Berlinu. Prebudijo se jim namreč spomini iz drugih dežel in krajev. Denimo na Ankaro in Istanbul, s katerima imajo slovenski košarkarji različne izkušnje z EP. Prvo bi si najraje za vedno izbrisali iz misli, zato pa ne bi imeli prav nič proti, če bi v Berlinu ponovili zlati podvig iz Istanbula 2017.

Dom športnih spektaklov

Čeprav se bodo Luka Dončić, Goran Dragić & Co. vrnili v akcijo šele v sredo, ne bodo imeli časa za dodatno širjenje obzorij zunaj Mercedes Benz Arene, vadbene dvorane in hotela. Večina jih vendarle kar dobro ve, da ima Berlin bogato športno zgodovino. Poletne olimpijske igre leta 1936 imajo sicer negativen predznak, saj jih je Adolf Hitler zlorabil kot propagandno sredstvo nacističnega režima. A po njih ni manjkalo pravih mednarodnih spektaklov. Mestni olimpijski stadion je bil prizorišče dvobojev v eni od skupin nogometnega SP 1974, finala mundiala 2006 med Italijo in Francijo ter odločilne tekme lige prvakov 2015 med Barcelono in Juventusom. Od leta 1974 je znamenit Berlinski maraton, ki bo letos na sporedu 25. t. m., v soboto pa so se športne množice v mestu dodobra premešale. Košarkarski navijači so hiteli na prve tekme osmine finala EP, lokalni nogometni navdušenci na dvoboj domače Herthe z Bayerjem iz Leverkusna (2:2), s katerim ni naredila vidnejšega koraka od dna lestvice. Precej bolje kaže Unionu, saj je v prvih petih krogih zbral prav toliko točk kot sloviti Bayern.

Za gostitelja finalnega dela eurobasketa se že kar spodobi, da ima kakovosten košarkarski klub. Berlinsko Albo so ustanovili šele leta 1991, a je bila že 11-krat nemški prvak, trikrat v zadnjih štirih sezonah (2020, 2021–22). Ob njenih prvih korakih je blestel Teoman Alibegović, pri njej sta se nato za kratko zadržala Jurica Golemac in Uroš Slokar, zdaj pa je njen up za prihodnost Žiga Samar. Brez Slovencev pač ne gre.