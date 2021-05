Tudi v alpski ligi so močni risi

Vrnili so se gledalci

Sedanje moštvo Jesenic si zasluži nadgradnjo in županov sprejem na Čufarjevem trgu, pravi Mitja Šivic.

Slovenska hokejska reprezentanca je v zadnjem desetletju, odkar jo je prvič v vlogi selektorja na velikem tekmovanju, svetovnem prvenstvu 2011 v Bratislavi, vodil, javnosti ponujala tako izjemne podvige kot tudi grenka razočaranja. Omenjeni strokovnjak, ki je vodil rise do pomladi 2015, nato pa spet prevzel dirigentsko palico jeseni 2019, je vselej ohranjal pri moštvu izjemno pripadnost igralcev in bojevitost na ledu, kar je vidno tudi na tem turnirju v Ljubljani.Potem ko so pri mednarodni zvezi na naslednje leto preložili svetovno prvenstvo skupine B, v tivolski pisarni domače zveze niso stali križem rok, temveč so poskrbeli za turnir z večino udeležencev sedanjega drugega razreda, od katerega pa – sploh glede na tradicijo in prepoznavnost na ledenih ploskvah – tudi Ukrajina in Poljska, članici skupine C, nista daleč. Risi so za uvod premagali Avstrijce (3:1) in Francoze (3:2), zlasti slednji so tu z močno postavo svojih igralcev z bogatimi izkušnjami iz švicarskega, finskega in češkega prvenstva.»Ne gre zgolj za to, da je to naše pomlajeno moštvo ugnalo dva spodobna tekmeca, najbolj sem navdušen zaradi značaja na ledu, nepopustljivosti, blokiranih strelov v trenutkih tekmečeve številčne premoči in vsega tega duha, ki je v zadnjih letih vedno znova krasil slovensko hokejsko reprezentanco,« je bil zelo zadovoljen selektor Kopitar in ob namigu, da polovica risov prihaja iz prepogosto podcenjene alpske lige, dejal: »Zelo pomembno je, komu pri klubu pripada kakšna vloga. Bolje, da ima eno od vodilnih pri ambicioznem moštvu v alpski ligi kot pa stransko v kakšnem močnejšem tekmovanju. Pogosto sem slišal, češ, kaj se nam bo zgodilo, ko ne bomo imeli dolgoletnih reprezentantov, pa imamo nove obraze in spet delujemo dobro. Torej slovenski hokej le ni tako slab, kot si ga nekateri želijo prikazati.«Na ponedeljkovi tekmi proti Franciji so bili naši udarni igralci učinkoviti v napadih petih proti štirim, dvakrat je z igralcem več zabil gol, za katerim sta sicer dve finalni seriji, v AHL in DP, pa ne kaže znakov utrujenosti: »Mlad sem in s tem nimam težav. Sicer mi ta reprezentančni zbor ponuja nove izkušnje, spoznavam drugačen trenerski pristop, starejši in bolj izkušeni nam iz mlajšega dela moštva pomagajo.«Razveseljivo je kajpak, da so se po dobrem letu športnih prireditev pri nas brez občinstva na tivolske tribune vrnili tudi gledalci, za zdaj je dovoljenih 400, kar znaša 10 odstotkov zmogljivosti. In med navzočimi je bil tudi trener državnih prvakovki po ducatu let v Franciji odlično pozna hokejiste te dežele. Vesel je bil zaradi dobre igre prenovljene selekcije risov, tudi sam je dejal, da alpska liga pomeni dobro odskočno desko za razvoj mladih igralcev. Pod sezono na Jesenicah se je podpisal s pokalno lovoriko in naslovom prvaka, zato nikakor ne preseneča, da je v Tivoliju slišati, da imajo zanj pripravljeno vabilo na klop zmajev v ICEHL.