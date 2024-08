Toni še enkrat v boj za kolajne

Po še enem živce parajočem dnevu za jadralce nove slovenske olimpijske kolajne nismo dočakali. Ne zato, ker bi Toni Vodišek v formuli kite zapravil prednost, kriva sta bila najprej prešibek veter, nato pa še potopljeni jadri Vodiška in avstrijskega konkurenta Valentina Bontusa. Žiriji ni preostalo drugega, kot da tekmo prekine, finale se bo nadaljeval danes.

»To (zmaga po rednem delu, op. p.) je bil moj prvi cilj na tej tekmi, izpolnil sem ga in zdaj si lahko nekoliko oddahnem, a moramo še enkrat pokazati, kaj znamo, gremo po zlato,« je bil v pogovoru za nacionalni radio pred finalom odločen Vodišek. Prav samozavest je tista, ki odlikuje 24-letnega Koprčana, ki je v Sloveniji najvidnejši predstavnik te najmlajše olimpijske discipline, tudi evropski in svetovni prvak v formuli kite. »Kolajna je skoraj že naša, ne vidim možnosti, da bi jo izgubili, zato zdaj jasno ciljam na zlato. Upam, da bomo odpeljali le eno regato na vodi,« je samozavestno zaključil Vodišek. A ni šlo tako gladko.

V okolici Marseilla Vodiška spremlja tudi družina ter partnerka, na tekme pa se lahko pripravlja v miru, saj biva v posebni hiši, ki jo je najel olimpijski komite, in je odmaknjen od ostalih jadralcev, ki bivajo v hotelu. Hiša pa prinaša še eno veliko prednost – jedilnik po želji in na njem mesa z žara ne manjka, za posladek pa si Toni privošči še kakšen steak.

Tako je torej Vodišek dočakal dan, ki bi ga lahko okronal za kajtarskega šampiona. A se je znova zapletlo z vetrom, ugodni napovedi navkljub sunki niso bili dovolj močni in polfinalne plove so začeli šele nekaj čez 15. uro, dve uri po sprva napovedanem času, ko se je veter nekoliko okrepil. Malo po peti uri popoldan so na vrsto vendarle prišli štirje najboljši kajtarji na olimpijskih igrah, v finalu so ob Vodišku še Singapurec Maximilian Maeder, ki je odraščal v Švici, Italijan Riccardo Pianosi in Avstrijec Valentin Bontus.

Finale je Vodišek začel zadržano, do prvega obrata na boji je bil še zraven, nato pa je začel rahlo zaostajati, Bontus si je nabral neulovljivo prednost in dobil prvi finalni plov, Vodišek ga je zaključil na zadnjem, četrtem mestu. Jadralce naj bi čakal le kratek odmor, ko so bile na delu kajtarke, a je znova prišlo do prekinitve tekmovanja. Tokrat ne zaradi vetra, zagodla jo je oprema. Bontusu je jadro padlo v vodo in se napilo vode ter postalo zelo težko, med čakanjem se je enako pripetilo tudi Vodišku. Ker sta se v težavah znašla dva finalista, je bilo vodstvo prisiljeno tekmovanje prekiniti, ura se je bližala šesti popoldan, zato so se odločili, da se ne bodo več vrnili na vodo, in tekmovalni dan je bil končan.

Morda je to tudi sreča v nesreči za Vodiška, ki potrebuje le še eno zmago, pred jutrišnjim drugim (in v vsakem primeru zadnjim) finalnim dnem je zadržal vodstvo, čeprav včeraj ni jadral najbolje. Če bodo danes vetrovne razmere jadralcem bolj naklonjene, jih čaka še največ pet plovov, ki bodo dali zmagovalca.