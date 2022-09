Tine Urnaut: Za rojstni dan sadna torta, posladek četrtfinale SP

Slovenija bo na odbojkarskem svetovnem prvenstvu jutri ob 21. uri v razprodanih Stožicah naskakovala uvrstitev v polfinale, njen tekmec v četrtfinalu mundiala bo Ukrajina. Slednja je namreč včeraj v tekmi osmine finala presenetljivo ugnala Nizozemsko s 3:0 (16, 19, 18). Slovenski kapetan Tine Urnaut se zaveda izziva in naloge, ki sta pred trikratnimi evropskimi podprvaki.

Kakšni so občutki po uspešno opravljeni osmini finala proti Nemcem?

»Na svetovnem prvenstvu je pričakovati, da bodo tekme težke in naporne. Tudi proti Nemčiji je bilo tako, na začetku tretjega niza smo jim preveč podarili, lahko prodali nekaj točk, in to se nam je maščevalo. Nemci so se prebudili, začeli igrati odlično, a pomembno je, da smo na koncu ostali mirni in zmago pripeljali domov. Pričakovali smo zelo težko tekmo, Nemci niso imeli kaj izgubiti, vedeli smo, da bodo dali vse od sebe. Tudi kaj spremenili v igri, to se je tudi zgodilo. Vse ekipe imajo veliko kakovostnih igralcev, a bili smo pripravljeni na vse. Ne glede na to, kar se dogaja, moraš ostati miren. Publika v Stožicah pa je tako fantastična, da kakšna točka, ki jo doseže nasprotnik, nima takšne vrednosti. Naša dobi desetkrat večjo vrednost, energije imaš skoraj neomejeno, prelepo je igrati.«

Katere so bile ključne prvine, ki so odločile v vaš prid?

»Vztrajnost, bili smo dobri v bloku in obrambi, izkoristili smo tiste priložnosti v četrtem nizu, ki smo jih imeli. A predvsem to, da smo bili vztrajni, da nismo popustili, tudi če nismo zaključili napada v prvem poskusu. Tudi če vse ni bilo popolno, smo igrali do konca, zborbali in izvlekli dosti pomembnih točk. Tudi v četrtfinalu ni pričakovati niti približno lahke tekme, kajti tu da vsak vse od sebe, gre prek svojih zmožnosti. Tako kot smo že sami velikokrat naredili, to delajo tudi druge ekipe. Pričakovati je najboljšo mogočo tekmo naslednjega nasprotnika, mi se moramo osredotočiti, da bomo igrali svojo najboljšo odbojko.«

Tudi Gregor Ropret in Rok Možič sta po prihodu na igralno površino dodala kamenček v mozaik zmage.

»Zagotovo, vsak, ki je v naši reprezentanci do zdaj stopil na igrišče, je vedno pomagal in dal vse od sebe. Ko nam gre bolje ali malce manj bolje. In Rok in Grega, Grega in Rok, sta odlično oddelala svojo nalogo in pomagala do zelo zelo pomembne zmage.«

Vam misli od potrditve četrtfinalne uvrstitve že uhajajo proti naslednjemu nasprotniku?

»Ne razmišljamo še o tem, razmišljamo o tem, da se kar najbolje spočijemo, napolnimo baterije in razmišljamo le o nas samih. Najpomembnejše je tisto, kar se dogaja na naši strani igrišča, pozneje bomo začeli razmišljati o tekmecu. Zagotovo nam ustrezajo trije dnevi premora do sredine tekme glede na to, da je naporno. Tolikokrat sem že povedal, noben drug šport nima tako, da si tekme sledijo druga za drugo. To zagotovo postane telesno zelo naporno, imamo pa na srečo malce več časa, da si spočijemo, naberemo energijo in nato na naslednji tekmi pustimo srce na igrišču.«

V soboto, ko je bil na sporedu dvoboj osmine finala z Nemčijo, ste praznovali 34. rojstni dan. Voščile in zapele so vam polne Stožice, ste dobili tudi rojstnodnevno torto, kot se za takšen dogodek spodobi?

»Sadno torto sem dobil od osebja hotela, kjer bivamo, sem hvaležen že za to.«