Težave prvega nosilca

S sobotnim slavnostnim odprtjem v Viteški dvorani Gradu Brežice se je začelo letošnje posamično evropsko prvenstvo v šahu. Šahovska zveza Slovenije se tudi letos sooča z zahtevnimi organizacijskimi izzivi, tokrat jih povzročata vojna v Ukrajini in epidemija koronavirusa.

Levonjan

Prirediteljica ŠZS je upala na rekordno udeležbo približno 350 igralcev, a se to zaradi zunanjih okoliščin žal ni zgodilo. Na Čatežu tako nastopa 317 igralk in igralcev iz 39 držav, od tega 32 slovenskih. Šahistov z nazivom velemojstra je 114, tekmuje pa tudi 29 žensk. Manjkajo predvsem nekateri najboljši ruski šahisti, ki jih zdaj, predvsem zaradi kakovosti samega turnirja, močno pogrešamo na seznamu nastopajočih. In če so razmere odnesle rekordno udeležbo, se lahko na drugi strani pohvalimo s prvo glavno sodnico v zgodovini evropskih članskih prvenstev, velemojstrico Ano Srebrnič.

Dansko presenečenje

Tretji krog evropskega prvenstva je doslej postregel z največ presenečenji na najvišjih šahovnicah. Prvi nosilec, Čeh David Navara, je zgolj remiziral z Nemcem Denisom Wagnerjem, medtem ko je drugi nosilec Volokitin presenetljivo izgubil s Canom, rejtinško bistveno šibkejšim igralcem. Trenutno ima kar sedem igralcev stoodstotni izkupiček točk, med njimi gre omeniti danskega mladinca Jonasa Buhla, ki z lepimi uvodnimi zmagami opozarja na svoj talent. V slovenskih vrstah ponovno ni bilo vidnejših predstav. Med našimi velemojstri je Matej Šebenik izgubil z neugodnim Bluebaumom, Marko Tratar je podlegel pred Kadričem in Aleksandrom Beljavskim Aizenbergom. Bojevite partije na Čatežu je mogoče spremljati na spletni strani prvenstva https://eicc2022.eu/ prek neposrednega prenosa ob zanimivih komentarjih priljubljenega velemojstra Alojzija Jankovića, ki je domačemu hrvaškemu občinstvu dobro znan s priljubljeno oddajo o šahu na tamkajšnji nacionalni televiziji. Letošnje evropsko prvenstvo pa si je mogoče ogledati tudi od blizu, na samem prizorišču.