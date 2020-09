Testiranje prestali, na vrsti je Nanterre

Lani so se košarkarji Cedevite Olimpije postavili v nemogoč položaj, saj so vstopili v evropski pokal s petimi zaporednimi porazi. Leto dni pozneje se zato zavedajo pomena dobrega začetka, prenovljeni zasedbi pa vseeno ne bo lahko preiti od besed k dejanjem. In tudi uvodna ovira bo vse prej kot naivna. Drevi ob 20. uri se bodo v gosteh pomerili z Nanterrom, ki jih je v prejšnji sezoni ugnal tako v Stožicah kot v predmestju Pariza.



Pred začetkom boja za napredovanje v drugi krog evropskega pokala so Ljubljančani že dosegli prvi uspeh, na obveznem testiranju pred potjo v Francijo so bili vsi člani moštva negativni na koronavirus, s čimer so se ognili kolektivni karanteni. Do sredine decembra si bodo poskušali izboriti eno od prvih štirih mest v skupini D, v kateri bosta poleg Nanterra igrala še dva znanca stožiškega občinstva. Grški Promitheas je v Fibini ligi prvakov 2018/19 dvakrat prekosil Olimpijine košarkarje, italijanski Trento pa je v evropskem pokalu 2015/16 iztržil polovičen izkupiček. Seznam moštev dopolnjujeta španska Gran Canaria in turški Bursaspor, leta 2014 ustanovljeni mestni rival nekdanjega evroligaša Tofaša.



»Vsakega tekmeca v skupini lahko premagamo, lahko pa z vsakim tudi izgubimo. Uspeh na evropskem gostovanju šteje dvojno, zato bomo poskušali zmagati že v Parizu. V ponedeljek se nam je pridružil novi center Jarrod Jones, ki bo potreboval nekaj časa za uigravanje, organizatorja Kendrick Perry in Roko Leni Ukić pa sta okrevala po lažjih poškodbah. Prav nam bo prišel sleherni adut, saj ima Nanterre veliko dobrih košarkarjev, in le z moštveno igro lahko pridemo do ugodnega rezultata,« ocenjuje trener Jurica Golemac, ki je prevzel krmilo konec januarja in prvič začenja sezono na stožiški klopi. Pascal Donnadieu medtem že 33 let vodi Nanterre, ki je bil ob spomladanski prekinitvi francoske lige sedmi, a tudi on ima sedem novih mož. Med drugimi je odšel nekdanji ljubljenec ljubljanskega občinstva Devin Oliver, ki zdaj igra za turški Büyükçekmece. Blažič: Prva tekma je vedno pomembna »Pri Francozih so bili lani nevarni strelci njihovi dirigenti in letos so se odločili za podobne igralce. Imajo kakovostne Američane, dirigent Chris Warren je zelo izkušen, branilec Dwight Buycks je vedno na meji lige NBA, krilo Tyler Stone je že vrsto let v Evropi, pod košem je zanimiv mladi center Alpha Kaba. Najbolj pa opozarja nase Isaia Cordinier, krilo, ki lahko igra na vseh treh zunanjih položajih. Spominja me na Evana Fournierja, zelo atletsko nadarjen je in močan, v obrambi pokriva najboljše tekmece, v napadu pa organizira in zadeva,« opozarja Golemac.



Po osvojitvi slovenskega superpokala bo Cedevita Olimpija drevi odigrala šele drugo uradno tekmo v šestih mesecih in pol, v nedeljo pa jo čaka še start v ligi ABA proti Krki. Toda kapetan moštva Jaka Blažič zagotavlja, da so mislih vseh v moštvu usmerjene na Nanterre. »Veseli smo, da se sezona normalno začenja, hkrati pa smo zelo motivirani. Prve tekme so vedno zelo pomembne, saj lahko dobiš potrditev, da si na pravi poti in si okrepiš samozavest. V Franciji pričakujemo zmago, predvsem pa bomo morali paziti na nasprotne napade gostiteljev.«